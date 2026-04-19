Handy-Hersteller zieht sich vom europäischen Markt zurück

OnePlus stellt seine Marktstrategie radikal um. Laut internen Berichten und Entlassungen will sich der Hersteller vom europäischen Markt verabschieden.

OnePlus will sein Geschäft grundlegend verändern und passt sowohl Produktplanung als auch Ressourceneinsatz an. Die wirtschaftliche Entwicklung in Europa soll weit hinter den Erwartungen sein. Zusätzlich verlassen zahlreiche Mitarbeiter das Unternehmen, wie ein inzwischen gelöschter Post eines Angestellten berichtet.

Zu den Kunden hat OnePlus über die internen Veränderungen nichts gesagt. Ebenfalls deuten mehrere Hinweise darauf hin, dass der Hersteller sich hauptsächlich auf den Heimatmarkt fokussieren will. Auch im bisherigen Schlüsselland Indien zieht sich das chinesische Unternehmen aus dem stationären Handel zurück und setzt wieder auf Online-Vertrieb.

Der Rückzug aus physischen Verkaufskanälen wirft einige Fragen auf, wie etwa nach der langfristigen Betreuung bestehender Geräte. Vor allem besteht Ungewissheit zur Ersatzteilversorgung und zu Serviceleistungen für die neuesten Smartphones.