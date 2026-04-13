Mit 72 Jahren! Dieter Bohlen und seine Carina wollen ein Baby

Nach dem romantischen Jawort auf den Malediven sorgt der 72-jährige Poptitan nun mit dem Geständnis für Aufsehen, dass er sich mit seiner Ehefrau Carina trotz seiner bereits sechsköpfigen Schar ein weiteres Kind vorstellen kann.

Nach ihrer kürzlich vollzogenen Vermählung sorgen der 72-jährige deutsche Musikproduzent und seine 42-jährige Gattin Carina abermals für mediale Aufmerksamkeit. Wie aktuellen Berichten zu entnehmen ist, zieht der Musiker weiteren familiären Zuwachs ernsthaft in Erwägung. Für Bohlen, der bereits Vater von sechs Kindern ist, würde es sich hierbei um sein siebentes handeln.

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Eheschließung

Das Ehepaar, das seit beinahe zwei Jahrzehnten liiert ist, schloss erst am vergangenen Jahreswechsel auf den Malediven den Bund fürs Leben. Die Verlobung der beiden hatte sich zuvor äußerst unkonventionell gestaltet, da Carina höchstpersönlich auf einem Schlauchboot vor der Küste Mallorcas um die Hand ihres Lebensgefährten angehalten hatte. Bei der emotionalen Hochzeitszeremonie am Strand, die barfuß und untermalt von den Klängen Barry Whites stattfand, übernahm der gemeinsame Sohn sogleich die ehrenvolle Aufgabe des Hochzeitsfotografen.

Nachwuchs

Aus der langjährigen Beziehung mit Carina stammen bereits die 15-jährige Tochter Amelie sowie der 13-jährige Sohn Maximilian. Geht es nach dem Produzenten, könnte sich zu den beiden Heranwachsenden jedoch durchaus noch ein weiteres Geschwisterchen gesellen. Im Rahmen eines jüngsten Fernsehinterviews ließ Bohlen keinen Zweifel daran, dass er sich eine erneute Vaterschaft voll und ganz vorstellen könne.

Aufgeschlossen

Seine um dreißig Jahre jüngere Ehefrau zeigt sich dieser Idee gegenüber zwar prinzipiell ebenso aufgeschlossen, merkte jedoch an, dass gegenwärtig noch keine konkreten Pläne für eine unmittelbare Erweiterung der Familie bestünden. Es bleibt somit vorerst abzuwarten, ob dem romantischen Jawort in absehbarer Zeit tatsächlich ein weiteres freudiges Ereignis folgen wird.