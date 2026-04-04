Fans rechnen mit DSDS ab: "Bohlen gehört abgelöst"

Die Kult-Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) ist am Samstag in die 22. Staffel gestartet. Die Fans waren aber wenig begeistert.

Am Samstag startete die 22. Staffel mit Chef-Juror Dieter Bohlen. An seiner Seite sind heuer Ballermann-Star Isi Glück und Rapper Bushido. Doch sowohl die Juroren als auch die Kandidaten dürften das Publikum zum Auftakt nicht überzeugt haben.

Auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) waren in kürzester Zeit unzählige Meldungen zu dem Thema. Der Großteil der Zuschauer fällte ein vernichtendes Urteil. Der "Bohlen-Filter" war ein ebenso heiß diskutiertes Thema, wie die "Jury des Grauens".

Bushido soll Bohlen ablösen

Der einzige Lichtblick dürfte ausgerechnet der umstrittene Rapper Bushido sein, der für die meisten Anhänger zukünftig in die Rolle von Bohlen schlüpfen soll. Denn der Ex-Modern-Talking-Star und "Mr. DSDS" dürfte den meisten bereits zu alt sein und sorgt mit seinen Aussagen für mehr Ärger als Freude.

Und auch ein neuer Bohlen wird scheinbar in der Show gefunden. Einer der 14 Kandidaten sieht nämlich aus wie Bohlen in jungen Jahren. Von Evan Schuy sind die Fans jetzt schon begeistert.