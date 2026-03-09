DSDS-Beben: Radikale Casting-Neuerungen sorgen für Wirbel

„Deutschland sucht den Superstar“ meldet sich zu Ostern 2026 mit der 22. Staffel zurück. RTL verspricht eine radikale Runderneuerung der Kult-Show – inklusive einer hochkarätigen Jury rund um Dieter Bohlen und Rap-Legende Bushido.

Samstag, 4. April 2026: Um 20:15 Uhr fällt der Startschuss für die Suche nach dem neuen Superstar.

© RTL / Stefan Gregorowius

Neue Jury

Insgesamt zehn Folgen, darunter drei Live-Shows aus Köln, stehen auf dem Programm. Neben Poptitan Dieter Bohlen nehmen in diesem Jahr Ballermann-Star Isi Glück und Bushido am Jurypult Platz, um Talente zwischen 16 und 70 Jahren zu bewerten.

Revolution beim Casting-Ablauf

RTL verabschiedet sich in der neuen Staffel von gewohnten Traditionen . Das Casting-Konzept wurde komplett überarbeitet, um den Zuschauern noch mehr Einblicke zu gewähren:

Echtzeit-Feeling : Jede Folge bildet nun einen vollständigen Tag ab – vom Eintreffen der Kandidaten bis zum Urteil.

: Jede Folge bildet nun einen vollständigen Tag ab – vom Eintreffen der Kandidaten bis zum Urteil. Der „ Golden Room“ : Überzeugende Talente müssen in diesen Raum, wo sich entscheidet, ob sie direkt weiterkommen.

: Überzeugende Talente müssen in diesen Raum, wo sich entscheidet, ob sie direkt weiterkommen. Keine Goldenen CDs: Die begehrten Direkttickets fallen weg, stattdessen werden erstmals „Recall-Tickets“ vergeben.

Premiere für DSDS-Reality-Show

Eine absolute Neuheit erwartet die Fans ab dem 21. April auf der Streaming-Plattform RTL+. In zehn Folgen von „Die DSDS Reality“ werden die Kandidaten erstmals in ihrem WG-Alltag begleitet. Dabei wird gezeigt, wie hart der Weg zum Ruhm wirklich ist – inklusive Gesangs-, Tanz- und Performance-Training unter der Leitung bekannter Mentoren.

Recall in spektakulärer Kulisse

Für den Recall kehrt die Produktion an einen beliebten Ort zurück: den Europa-Park in Rust. Die Ausstrahlung der beiden Folgen ist für den 21. und 25. April geplant. Zwischen Achterbahnen und verschiedenen Themenbereichen müssen die verbliebenen Talente beweisen, dass sie das Zeug für die großen Live-Shows haben. Trotz der vielen Neuerungen bleibt eines gleich: Der Andrang ist ungebrochen hoch, auch 2026 gingen wieder mehrere Tausend Bewerbungen bei RTL ein.

Programm-Info

"Deutschland sucht den Superstar" ab Ostersamstag, 4. April bei RTL und vorab auf RTL+ / “Die DSDS Reality“ ab 21. April exklusiv auf RTL+