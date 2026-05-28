GNTM-Sieger: DAS sind Heidis neue Supermodels

Heidi Klum hat ihre neuen Topmodels gekürt – doch die Gewinner waren durch eine Panne längst vorab bekannt.

Jetzt ist es endlich offiziell: Aurélie (22) und Ibo (21) haben die diesjährige Staffel von „Germany's Next Topmodel“ 2026 gewonnen.

Neben einem Preisgeld von jeweils 100.000 Euro sichern sich die beiden Nachwuchsmodels einen Platz auf dem begehrten Cover der Modezeitschrift „Harper’s Bazaar“. Für treue Fans der Show kam dieses Ergebnis allerdings wenig überraschend. Weil gedruckte Magazine zu früh verschickt wurden, sickerte die Nachricht über die Gewinner bereits kurz vor der eigentlichen TV-Ausstrahlung durch.

Vorab-Leak durch Zeitschriften

Der Grund für die Panne liegt im neuen Konzept der Produktion: Zum ersten Mal in der Geschichte von GNTM lief das Finale nicht als Live-Show. Statt in einer Halle in Köln wurde das große Finale bereits Ende Februar im historischen „Los Angeles Theatre“ in Downtown L.A. aufgezeichnet und am Donnerstagabend auf ProSieben ausgestrahlt.

Hollywood-Stars in der Jury

Bei der Aufzeichnung im Februar in Kalifornien setzte die Produktion voll auf Hollywood-Glamour. Die legendäre Schauspielerin Sharon Stone (68) feierte unter tosendem Applaus ihren eigenen Catwalk-Moment und bewertete gemeinsam mit Modelchefin Heidi Klum (52) die sechs Finalisten:

Tony (31)

Anna (22)

Ibo (21)

Aurélie (22)

Daphne (25)

Godfrey (34)

Zudem war Supermodel Winnie Harlow (31) als knallharte Beobachterin mit von der Partie. Während die Bühne hinter den Kulissen immer wieder aufwendig um- und aufgebaut wurde, verteilte Heidi Klum Süßigkeiten an die Anwesenden.

Große Emotionen in L.A.

Für musikalische Highlights sorgten die internationalen Live-Acts Nicole Scherzinger (47) und Demi Lovato (33). Das Finale bot zudem viele emotionale Momente, als Angehörige persönliche Botschaften an die Models richteten. Bei Siegerin Aurélie flossen dabei Tränen: „Ich konnte einfach nicht mehr, das hat mich zutiefst berührt“, verriet sie im Gespräch. Nach einer rund fünfstündigen Aufzeichnung fiel kurz nach 21 Uhr Ortszeit in Los Angeles die endgültige Entscheidung. Heidi Klum kürte Ibrahim „Ibo“ Ouro-Bodi und Aurélie Carina zu den Siegern.

Gegenüber Medien schwärmte Klum von ihren Schützlingen, die über die gesamte Staffel hinweg ihr großes Potenzial, Professionalität und Ehrgeiz gezeigt hätten. Sie bringen laut der Modelchefin das perfekte Gesamtpaket mit: „Für mich sind sie jetzt schon kleine Stars, aus denen noch ganz große werden können.“