Hammer-Ansage von Dieter Bohlen: Modern-Talking vor Rückkehr

Dieter Bohlen überrascht nicht nur mit versöhnlichen Tönen, sondern macht einen echte Hammer-Ansage.

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Der Pop-Titan kann sich nach jahrelangem Streit wieder gemeinsame Auftritte mit seinem früheren Modern-Talking-Partner Thomas Anders vorstellen.

Es wäre die Versöhnung, auf die Millionen Fans seit Jahrzehnten hoffen. Dieter Bohlen (72) erklärte überraschend gegenüber der deutschen Bild, dass er sich wieder gemeinsame Auftritte mit Thomas Anders (63) vorstellen kann. Nach Jahren voller Streit, Vorwürfe und Funkstille nach zwei Trennungen der Erfolgsband klingt der Musikproduzent plötzlich völlig verändert.

Bohlen meint gegenüber der deutschen Bild:

“"Ich finde es Kinderkacke, wenn man seit vielen Jahren wegen irgendwas, was Thomas mal gemacht hat oder was ich gemacht habe, nicht zumindest mal darüber nachdenkt, unseren gemeinsamen Erfolg noch mal aufleben zu lassen."” Dieter Bohlen

Hass ist längst verflogen

© Getty Images

Die Hits von Modern Talking wie "You’re My Heart, You’re My Soul", "Cheri, Cheri Lady" oder "Brother Louie" sind legendär. Nach dem ersten Aus 1987 und dem Comeback 1998 endete das Pop-Märchen im Jahr 2003 scheinbar endgültig. Doch nun stellt der Pop-Titan klar:

“"Thomas ist ja nicht mein Feind. Ich laufe ja nicht mit Hass im Bauch seit Jahren rum. Das ist ja schon lange verflogen."” Dieter Bohlen

Der Auslöser für das Umdenken ist das anhaltend große weltweite Interesse. "Der Konzertveranstalter Live Nation hat uns gefragt, ob wir zehn große Auftritte machen möchten, weltweit. Dann haben sie gefragt, ob wir ein Musical machen möchten: Modern Talking, das Musical. Dann wurde an uns herangetragen, ob wir nicht eine Doku machen wollen über Modern Talking. Da habe ich mir überlegt: Warum sagt man bei so was eigentlich immer Nein?", so Bohlen bei Bild weiter.

Thomas Anders und seine Frau Claudia Hess. © WireImage

Erster Kontakt bereits hergestellt

Auch menschlich hat sich die Einstellung des Musikers gewandelt: "Ich werde oft gefragt, wie ich reagieren würde, wenn ich zufällig Thomas Anders irgendwo treffe? Ich würde sagen: 'Hallo, Thomas.' Wenn wir ein gutes Gespräch hätten, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich ihn in den Arm nehmen würde." Dieter Bohlen suchte zuletzt auch wieder aktiv den Kontakt zu seinem ehemaligen Partner. "Nicht ich allein bin Modern Talking. Wir beide sind Modern Talking. Deswegen habe ich Thomas gefragt, ob wir nicht wieder was gemeinsam machen wollen. Die Idee mit dem Musical finde ich ganz gut, Thomas, glaube ich, auch. Bei möglichen gemeinsamen Auftritten sind wir noch unterschiedlicher Meinung. Ich möchte sie machen. Für die Fans und für unsere gemeinsame Geschichte. Diese Hassgeschichten zwischen Thomas und mir sind doch schon seit Jahrzehnten beendet."

Die Modern-Talking-Zeit in Bildern:

© United Archives via Getty Images

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© kpa/United Archives via Getty Im

© Redferns

Auf Schalke oder im Volksparkstadion

Auch für den deutschsprachigen Raum, etwa für Auftritte in Stadien, prognostiziert er einen riesigen Erfolg:

"Wenn wir ein Konzert machen auf Schalke oder im Volksparkstadion, da kommen genauso viele Menschen wie bei Helene Fischer. Davon bin ich überzeugt. Es soll ja kein klassisches Comeback werden. Eher ein Geschenk an unsere Fans, weltweit. Ein letzten gemeinsames Aufleuchten einer Band, die längst Pop-Geschichte ist." Seine Botschaft an Thomas Anders ist eindeutig: "Ich empfinde den Gedanken als super. Thomas weiß das auch. Jetzt liegt der Ball bei ihm. Meine Hand ist ausgestreckt."