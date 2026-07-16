Deutschland
TV
E-Paper
Stars

Schlager-Star

Alkohol, Striptease: Kollege packt über Zarrella aus!

Jana Ina Zarrella
© Getty Images
Das lupenreine Image des ZDF-Entertainers Giovanni Zarrella bekommt Risse, nachdem pikante Details über wilde Partynächte mit Küssen und Stripperinnen ans Licht kommen.
OE24 auf Google bevorzugen

Eigentlich kennen und lieben ihn die Fans als perfekten Schwiegersohn, treuen Ehemann und fürsorglichen Familienvater. Doch ausgerechnet sein ehemaliger Bro’Sis-Bandkollege Faiz Mangat (45) packte nun im Netz über die gemeinsamen wilden Jahre nach dem "Popstars"-Erfolg aus – und dieses Sittenbild passt so gar nicht zum heutigen Saubermann-Dasein des Musikers. Laut Mangat ließen es die beiden damals ordentlich krachen, waren ständig "am Jagen" nach Frauen und regelmäßig komplett betrunken unterwegs. In einer besonders feuchtfröhlichen Nacht gingen die Party-Kumpels sogar so weit, dass sie sich vor den Augen anderer zu einem leidenschaftlichen Kuss anstacheln ließen.

Auch interessant

Johann Lafer gibt emotionales Update zu seiner Gesundheit

Jürgen Drews: Tochter packt über Wutanfälle aus!

Patrice Aminati: Bitterer Therapie-Rückschlag

Stripperin und Handschellen beim Junggesellenabschied

Als wäre diese Enthüllung für das familiäre Idyll nicht schon genug Zündstoff, legte Giovanni Zarrella unlängst in einer TV-Show höchstpersönlich nach. Der Sänger plauderte überraschend offen über seinen damaligen Junggesellenabschied in Prag. In einem Club floss der Alkohol in Strömen, bis der Entertainer schließlich mit Handschellen gefesselt wurde und eine Stripperin für ihn tanzte. Details, die das Kopfkino des Publikums sofort befeuerten und das Bild des stets korrekten TV-Lieblings gehörig ins Wanken brachten.

Wie reagiert Ehefrau Jana Ina auf die Eskapaden?

Diese späten Beichten dürften vor allem im Hause Zarrella für ein bisserl Redebedarf sorgen. Model und Moderatorin Jana Ina (49) steht seit fast zwei Jahrzehnten unerschütterlich an der Seite des Sängers und verkörpert mit ihm das absolute Vorzeige-Paar der Promiwelt. Dass nun plötzlich alle über die alten Eskapaden und Jugendsünden ihres Liebsten tuscheln, ist für die Zweifach-Mama mit Sicherheit kein angenehmes Gefühl. In Fankreisen wird bereits heftig darüber spekuliert, wie viel Jana Ina tatsächlich über die wilde Vergangenheit ihres Mannes wusste und welche pikanten Details auch für sie völlig neu waren.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Alkohol, Striptease: Kollege packt über Zarrella aus!

Schlammlawine verwüstet Dorf im Tessin

Mega-Deal: PSG legt Angebot für Messi vor

Lisa Müllers geheime Austro-Familiengeschichte

Patrice Aminati: Bitterer Therapie-Rückschlag

15-Jähriger zu elf Jahren Haft verurteilt

Inflation sank im Februar auf 1,5 Prozent

Johann Lafer gibt emotionales Update zu seiner Gesundheit

Jürgen Drews: Tochter packt über seine Wutanfälle aus!

NR-Abgeordnete Dziedzic über Ungarn-Wahl