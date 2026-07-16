Alkohol, Striptease: Kollege packt über Zarrella aus!

Das lupenreine Image des ZDF-Entertainers Giovanni Zarrella bekommt Risse, nachdem pikante Details über wilde Partynächte mit Küssen und Stripperinnen ans Licht kommen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eigentlich kennen und lieben ihn die Fans als perfekten Schwiegersohn, treuen Ehemann und fürsorglichen Familienvater. Doch ausgerechnet sein ehemaliger Bro’Sis-Bandkollege Faiz Mangat (45) packte nun im Netz über die gemeinsamen wilden Jahre nach dem "Popstars"-Erfolg aus – und dieses Sittenbild passt so gar nicht zum heutigen Saubermann-Dasein des Musikers. Laut Mangat ließen es die beiden damals ordentlich krachen, waren ständig "am Jagen" nach Frauen und regelmäßig komplett betrunken unterwegs. In einer besonders feuchtfröhlichen Nacht gingen die Party-Kumpels sogar so weit, dass sie sich vor den Augen anderer zu einem leidenschaftlichen Kuss anstacheln ließen.

Stripperin und Handschellen beim Junggesellenabschied

Als wäre diese Enthüllung für das familiäre Idyll nicht schon genug Zündstoff, legte Giovanni Zarrella unlängst in einer TV-Show höchstpersönlich nach. Der Sänger plauderte überraschend offen über seinen damaligen Junggesellenabschied in Prag. In einem Club floss der Alkohol in Strömen, bis der Entertainer schließlich mit Handschellen gefesselt wurde und eine Stripperin für ihn tanzte. Details, die das Kopfkino des Publikums sofort befeuerten und das Bild des stets korrekten TV-Lieblings gehörig ins Wanken brachten.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Wie reagiert Ehefrau Jana Ina auf die Eskapaden?

Diese späten Beichten dürften vor allem im Hause Zarrella für ein bisserl Redebedarf sorgen. Model und Moderatorin Jana Ina (49) steht seit fast zwei Jahrzehnten unerschütterlich an der Seite des Sängers und verkörpert mit ihm das absolute Vorzeige-Paar der Promiwelt. Dass nun plötzlich alle über die alten Eskapaden und Jugendsünden ihres Liebsten tuscheln, ist für die Zweifach-Mama mit Sicherheit kein angenehmes Gefühl. In Fankreisen wird bereits heftig darüber spekuliert, wie viel Jana Ina tatsächlich über die wilde Vergangenheit ihres Mannes wusste und welche pikanten Details auch für sie völlig neu waren.