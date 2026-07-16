Johann Lafer gibt emotionales Update zu seiner Gesundheit

Der beliebte TV-Koch Johann Lafer kämpft gegen Lymphdrüsenkrebs. Nach einer schweren Zeit gibt der 68-Jährige nun ein erstes, erleichterndes Update.

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In einem Podcast sprach Starkoch Johann Lafer nun offen über seine Krebs-Erkrankung und die harten Behandlungen. Dabei betonte er, dass ihm nicht die "körperliche Konstitution" zusetze. Vielmehr bereiten ihm andere Beschwerden große Probleme. "Ich habe keinen Geschmack, kann nichts essen und habe offene Finger", erklärt Lafer. Er wünsche diese Erfahrung niemandem – unabhängig davon, ob man selbst koche oder nicht. Besonders die Einschränkungen beim Essen machen dem leidenschaftlichen Koch schwer zu schaffen: "Mit Strohhalm essen zu wollen oder zu jemandem zu sagen: 'Kannst du mir das pürieren, weil ich es sonst nicht essen kann?' Das ist verdammt schwer."

Johann und Silvia Lafer © Getty Images

Hoffnung auf baldige Besserung

Erst Ende Juni meldete sich Johann Lafer auf Instagram mit einem Gesundheitsupdate zu Wort. Seine Worte sorgten bei Fans und Weggefährten für große Erleichterung. Er befindet sich auf einem guten Weg der Besserung und die behandelnden Professoren bewerten den Verlauf der Behandlung sehr positiv. "Ich befinde mich auf einem guten Weg der Genesung. Meine behandelnden Professoren bewerten den Verlauf der Behandlung sehr positiv", teilte der 68-Jährige mit.