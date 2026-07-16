Kiera Chaplin strahlte beim Obegg Sommerfest

In der südsteirischen Domaine 1196 stieg das heurige Obegg Sommerfest ganz in Weiß. Zahlreiche Promis feierten gemeinsam mit Ehrengast Kiera Chaplin ein Event der Extraklasse.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Unternehmer Sigi Wolf stellte für das Obegg Sommerfest seine Domaine 1196 zur Verfügung. Er betonte die gelungene Partnerschaft: "Es freut mich ganz besonders, dass Adi & Michael die Domaine 1196 für ihr Sommerfest ausgewählt haben. Mit der Domaine 1196 und Obegg treffen zwei starke Marken die Qualität mit Leidenschaft verbinden". Passend zum Dresscode "Alles in Weiß" war die Stimmung hervorragend.

Glamouröser Auftritt beim OBEGG Sommerfest

Anja Kruse und Nina Kraft © Monika Fellner

Ein besonderer Höhepunkt war die Ankunft von Supermodel Kiera Chaplin. Sie reiste aus Genf an, um das neue Cover des Magazins zu enthüllen. Ein Breitling-Hubschrauber brachte sie direkt zur Location. Die Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner hießen sie herzlich willkommen. Sie erklärten: "Es macht uns so stolz, dass unsere langjährige Freundin Kiera Chaplin unser Cover ziert. Eine so schöne, starke und liebenswerte Frau. Perfekt für unser Magazin".

Kulinarik und eigene Spirituosen

Die Gäste wurden mit steirischen Weinen von Winzer Reinhard Muster und Speisen der Domaine verwöhnt. Zudem stellte das Model die Kollektion "Generation Chaplin by Kiera und Spencer Chaplin" vor, die mit der Destillerie Krauss entstand.

Prominente Gäste in Weiß

Simone und Charly Brunner © Monika Fellner

Moderatorin Nina Kraft führte durch das Programm, während Popstar Niddl live für Musik sorgte. Auf der Gästeliste standen VIPs wie Schauspielerin Anja Kruse, die Schlagerstars Simone & Charly Brunner, Nathalie Holzner und Adriana sowie Corinna Kamper und Johannes Höfinger die beim OBEGG Sommerfest mitfeierten.