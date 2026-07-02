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Jubiläum in Linz

L’Osteria Österreich feiert 15 Jahre Pizza und Pasta d’amore

Michael Lameraner, Anja Kruse, Adi Weiss, Jörn Schlönvoigt
© Monika Fellner
Großer VIP-Auflauf in Oberösterreich: Die L’Osteria Österreich feierte an der Linzer Promenade ihr 15-jähriges Jubiläum mit einer stargespickten Party voller Dolce Vita.
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Die bekannte Markengastronomie feierte ein großes Fest genau dort, wo alles begann. Im Jahr 2011 legte die L’Osteria Österreich in Linz den Grundstein für ihre Erfolgsgeschichte. Heute ist das Unternehmen bereits mit 17 Restaurants im ganzen Land vertreten und bringt täglich das unverwechselbare italienische Lebensgefühl auf die Teller der Gäste. Das Jubiläum zeigte eindrucksvoll, dass das Konzept weit mehr als nur gute Küche bietet.

Corinna Kamper-Campisi und Maria Klara Heinritzi
Corinna Kamper-Campisi und Maria Klara Heinritzi © Monika Fellner

Promis feiern in Linz

Durch den festlichen Abend führte die Moderatorin und Rennfahrerin Corinna Kamper-Campisi. Gemeinsam mit Maria Klara Heinritzi, der Chefin der L’Osteria Österreich, eröffnete sie die Jubiläumsfeier vor den zahlreichen Gästen, Partnern und Amici, die auf die 15-jährige Erfolgsgeschichte anstießen.

Simone Lugner und Christopher Dengg
Simone Lugner und Christopher Dengg © Monika Fellner

Volles Programm und Italo-Hits

Bereits der Empfang begeisterte das Publikum mit einer spektakulären Seifenblasen-Show von Dr. Bubbles. Für die passende musikalische Stimmung sorgte Sängerin Sabrina Kreutzberger mit bekannten Italo-Hits, perfekt abgerundet durch die Klänge von Mr. Saxmania am Saxophon. Als besonderes Highlight des Abends brachte TV-Star Jörn Schlönvoigt als DJ die geladenen Gäste zum Tanzen.

Alexandra Swarovski
Simone Lugner und Christopher Dengg © Monika Fellner

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Bekannte Gesichter auf Gästeliste

Nina Kraft mit Begleitung
Nina Kraft mit Begleitung © Monika Fellner

Neben dem DJ ließen sich viele weitere bekannte Gesichter die Pizza- und Pasta-Kreationen schmecken. Unter den feiernden Gästen an der Promenade waren unter anderem Topmodel Papis Loveday, Unternehmerin Alexandra Swarovski und Schauspielerin Anja Kruse. Auch Society-Lady Simone Lugner, Moderatorin Nina Kraft, Influencer Ian Jules, "Bauer sucht Frau"-Kandidat Johannes Höfinger sowie Mister Austria Christopher Dengg feierten das Jubiläum.

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