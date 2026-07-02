Jubiläum in Linz
L’Osteria Österreich feiert 15 Jahre Pizza und Pasta d’amore
Die bekannte Markengastronomie feierte ein großes Fest genau dort, wo alles begann. Im Jahr 2011 legte die L’Osteria Österreich in Linz den Grundstein für ihre Erfolgsgeschichte. Heute ist das Unternehmen bereits mit 17 Restaurants im ganzen Land vertreten und bringt täglich das unverwechselbare italienische Lebensgefühl auf die Teller der Gäste. Das Jubiläum zeigte eindrucksvoll, dass das Konzept weit mehr als nur gute Küche bietet.
Promis feiern in Linz
Durch den festlichen Abend führte die Moderatorin und Rennfahrerin Corinna Kamper-Campisi. Gemeinsam mit Maria Klara Heinritzi, der Chefin der L’Osteria Österreich, eröffnete sie die Jubiläumsfeier vor den zahlreichen Gästen, Partnern und Amici, die auf die 15-jährige Erfolgsgeschichte anstießen.
Volles Programm und Italo-Hits
Bereits der Empfang begeisterte das Publikum mit einer spektakulären Seifenblasen-Show von Dr. Bubbles. Für die passende musikalische Stimmung sorgte Sängerin Sabrina Kreutzberger mit bekannten Italo-Hits, perfekt abgerundet durch die Klänge von Mr. Saxmania am Saxophon. Als besonderes Highlight des Abends brachte TV-Star Jörn Schlönvoigt als DJ die geladenen Gäste zum Tanzen.
Auch interessant
Bekannte Gesichter auf Gästeliste
Neben dem DJ ließen sich viele weitere bekannte Gesichter die Pizza- und Pasta-Kreationen schmecken. Unter den feiernden Gästen an der Promenade waren unter anderem Topmodel Papis Loveday, Unternehmerin Alexandra Swarovski und Schauspielerin Anja Kruse. Auch Society-Lady Simone Lugner, Moderatorin Nina Kraft, Influencer Ian Jules, "Bauer sucht Frau"-Kandidat Johannes Höfinger sowie Mister Austria Christopher Dengg feierten das Jubiläum.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden