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Klum Trump
© Getty

"Jeder kannte ihn"

Heidi Klum über Trump: "Einfach ein lustiger Typ"

28.05.26, 09:29
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Heidi Klum hat sich in einem Interview an ihre Treffen mit Donald Trump erinnert, den sie 1998 am Set des Films "Studio 54" kennengelernt habe.  

Sie sei auch bei der Hochzeit des jetzigen US-Präsidentin mit seiner Frau Melania 2005 in Mar-a-Lago gewesen, berichtete die Moderatorin dem "Zeitmagazin". "Er war einfach Donald, ein lustiger Typ."

Zu der Hochzeit kam Klum nach eigenen Angaben, weil ihr damaliger Mann, der Hairstylist Ric Pipino, der Braut die Haare gemacht habe. Grundsätzlich sei Trump sehr bekannt gewesen. "Jeder kannte ihn in New York."

Klum Trump
© Getty

Klum äußerte sich zugleich kritisch darüber, dass ihre Wahlheimat USA mit Trump einen Präsidenten habe, der nicht aus dem politischen Betrieb kommt. "Ich finde es schon wichtig bei so einem Job, in dem man über so viele Menschen entscheidet, das auch gelernt zu haben. Das sollte eigentlich überall so sein", sagte die 52-Jährige.

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