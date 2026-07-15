Terenzi: Neue Abrechnung seiner Tochter!

Mit ihrem hochemotionalen Song "Daddy Issues" bricht Musikerin Summer Terenzi das Schweigen über das zerrüttete Verhältnis zu ihrem leiblichen Vater Marc Terenzi und spricht überraschend offen über die Funkstille und ihre Gefühle.

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Am 3. Juli 2026 veröffentlichte Summer Terenzi ihre Single "Daddy Issues" – ein Song, der tief in ihre verletzte Seele blicken lässt. Mit Zeilen wie "Für ihn werde ich nie genug sein" verarbeitet die 20-Jährige den Verlust und die schmerzhafte Abwesenheit ihres leiblichen Vaters Marc Terenzi. Die Entscheidung, ihre innersten Gefühle und diese sehr persönliche Familiengeschichte mit der Welt zu teilen, fiel ihr nicht leicht. Bestärkt wurde sie dabei vor allem von ihrer berühmten Mutter, Popstar Sarah Connor (46). Diese gab ihrer Tochter den wichtigen Rat, dass man sich nicht schlecht fühlen dürfe, nur weil die Wahrheit eine andere Person in ein schlechteres Licht rücke.

Für Summer war das Schreiben des Songs eine Art Befreiungsschlag und Selbsttherapie. Sie selbst hat inzwischen mit dem Kapitel abgeschlossen und stellt im "Gala"-Interview unmissverständlich klar, dass sie schon länger nicht mehr mit Marc gesprochen habe und mittlerweile gar kein Kontakt mehr bestehe.

Florian Fischer ist ihr Fels in der Brandung: "Er ist mein Papa"

Während die Verbindung zu ihrem leiblichen Vater komplett auf Eis liegt, gibt es im Leben der jungen Sängerin dennoch eine starke, verlässliche Vaterfigur. Ihr Stiefvater Florian Fischer (51), den Sarah Connor heiratete, als Summer noch ein Kind war, ist für sie der wichtigste Rückhalt. "Er ist mir natürlich sehr wichtig. Er ist erstmal mein Papa", stellt die Musikerin im Gespräch mit "Gala" klar. Fischer, der selbst tief in der Musikbranche verwurzelt ist, unterstützt seine Stieftochter bedingungslos und gibt ihr den nötigen Glauben an sich selbst. Für Summer ist er der Fels in der Brandung – jemand, der durchgehend da ist und ihr in einer oft unsicheren Branche die nötige Sicherheit schenkt.

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Start von "Born Famous": Summer will auf eigenen Beinen stehen

Der Release ihres Songs ist für Summer erst der Anfang eines ganz neuen Lebensabschnitts. Die Sängerin ist vor Kurzem in ihre erste eigene Wohnung gezogen. Obwohl sie die Ruhe nach dem Trubel in der großen Patchwork-Familie genießt, zieht es sie bei Sehnsucht schnell wieder nach Hause zu ihrer Mutter und ihren Geschwistern.

Wie das Leben im Hause Connor-Terenzi-Fischer wirklich abläuft, können Fans schon bald im Fernsehen miterleben. Am 16. Juli startet auf ProSieben die neue Doku-Reality "Born Famous", in der Summer gemeinsam mit anderen prominenten Sprösslingen wie Diego Pooth (22) ungeschönte Einblicke in ihren Alltag gewährt. Dabei hat die talentierte 20-Jährige ein ganz klares Ziel vor Augen: Sie ist zwar unendlich stolz auf ihre Mutter, möchte in Zukunft aber endlich als eigenständige Künstlerin wahrgenommen werden, die ihre ganz eigene, bewegende Geschichte zu erzählen hat.