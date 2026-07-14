Cathy Hummels: Rufmord-Kampagne & Drohungen!

Die Sorgen um Cathy Hummels reißen nicht ab: Nur wenige Tage nach einer Anzeige im engsten Familienkreis musste die Moderatorin erneut zur Polizei, weil sie sich massiv bedroht fühlt.

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Es sind beunruhigende Vorfälle, die Cathy Hummels derzeit schlaflose Nächte bereiten. In ihrer Instagram-Story meldete sich die sichtlich mitgenommen wirkende Unternehmerin am Dienstag direkt von der Polizeidienststelle zu Wort: "So Leute, ich bin jetzt erneut bei der Polizei, weil ich heute erneut Anzeige erstatte – und zwar gegen unbekannt."

Der Grund für den erneuten Gang zu den Behörden klingt wie aus einem schlechten Thriller. Hummels erklärte, dass sie vor einiger Zeit Screenshots aus vertraulichen, privaten Chatverläufen in ihrem Briefkasten gefunden habe. Die Nachrichten seien mit einer Threema-Verschlüsselung versehen gewesen. Ein absolut gruseliges Gefühl für die 38-Jährige, die das Ganze im Netz ungeschönt als "ziemlich kranken Scheiß" betitelt.

Gezielte Rufmord-Kampagne seit zwei Jahren

Hinter der mysteriösen Briefkasten-Post steckt offenbar Methode. Cathy Hummels vermutet eine gezielte Kampagne im Hintergrund, die das Ziel verfolgt, sie einzuschüchtern und ihr Leben zu sabotieren. Demnach fühle sie sich nicht nur akut bedroht, es würden auch systematisch Unwahrheiten über sie verbreitet, um ihrem Ruf und ihren Geschäften zu schaden.

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Die Moderatorin stellte klar, dass sie sich diese Schmutzkampagne nicht länger gefallen lässt. Sie habe alle Beweise gesammelt und an die Ermittler übergeben. Der Fall ist für sie kein neuer: Das Ganze ziehe sich laut Cathy bereits seit rund zwei Jahren hin. Nun zieht sie konsequent einen Schlussstrich und vertraut auf die Arbeit der Justiz.

Zweite Anzeige binnen kürzester Zeit: Familien-Drama schwelt weiter

Die erneute Anzeige gegen Unbekannt ist für Cathy der traurige Höhepunkt einer extrem belastenden Woche. Erst vor wenigen Tagen hatte die Influencerin für Schlagzeilen gesorgt, als sie eine Anzeige erstattete, die sich direkt gegen den engsten Familienkreis richtete: den Partner ihrer eigenen Schwester.

Nach Informationen der Bild-Zeitung soll das Verhältnis zwischen den Schwestern seither komplett zerrüttet sein – es herrscht eisige Funkstille. Die Behörden stehen nun vor der Aufgabe, zu prüfen, ob und inwiefern diese Vorfälle womöglich zusammenhängen.