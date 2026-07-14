Jürgen Drews: Erster Auftritt mit Rollator!

Der "König von Mallorca" wurde bei einem seltenen Auftritt mit Gehhilfe gesehen und sprach offen über seinen Zustand.

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Seit seiner Schock-Diagnose im Jahr 2021 ist es ruhig geworden um den "König von Mallorca". Jürgen Drews, der an der unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie leidet, zieht das private Familienglück dem stressigen Scheinwerferlicht vor. Umso größer war die Freude bei den Fans, als der 81-Jährige nun beim exklusiven Mercedes-Benz-Empfang "Klassik am Odeonsplatz" in München auflief.

An der Seite seiner Ehefrau Ramona, Tochter Joelina und Schwiegersohn in spe Adrian strahlte Drews sichtlich – stützte sich dabei jedoch erstmals auf einen Rollator. Auf sein neues Hilfsmittel angesprochen, wiegelte der Kult-Sänger im Gespräch mit der Abendzeitung München jedoch herrlich pragmatisch ab: "Ich gehe schon noch ganz normal. Heute Abend wusste ich nicht, ob wir stehen oder nicht, deshalb habe ich ihn dabei."

"Den Jürgen Drews von früher wird es so nicht mehr geben"

Hinter dem Schlagerstar liegen schwere Jahre. Die Diagnose Polyneuropathie, die das Nervensystem irreparabel schädigt, ereilte ihn damals nach einem Demenztest, den er aufgrund zunehmender Vergesslichkeit hatte machen lassen. Dass die Krankheit Spuren hinterlässt, war Drews von Anfang an bewusst. Schon damals stellte er klar: "Den Jürgen Drews von früher wird es so nicht mehr geben."

Dennoch beweist der Musiker nun einmal mehr, dass er seinen berühmten Lebensmut keineswegs verloren hat. Trotz der unheilbaren Diagnose blickt er erstaunlich positiv nach vorne.

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Drews schöpft Kraft aus der Familie

Auch wenn der Rollator nun zu seinem Alltag gehört, lässt sich der Sänger nicht unterkriegen. Im Gegenteil: Drews überrascht seine Fans mit durchaus optimistischen Tönen über seinen aktuellen Zustand:

"Ich bin den Umständen entsprechend eigentlich noch fit, aber ich springe natürlich nicht mehr so herum wie früher."

Es sind Worte, die seinen treuen Anhängern Mut machen. Auch wenn sich vieles im Leben des Altmeisters verändert hat – mit seiner Familie an der Seite und einer gehörigen Portion Humor nimmt Jürgen Drews jede neue Hürde mit bewundernswerter Würde.