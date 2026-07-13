Helene Fischer: Das Wiener Kleider-Malheur bleibt im Konzertfilm!

Am Samstag filmte Helene Fischer ihr Wien-Konzert für eine neue DVD mit. Für Stress sorgte ein gerissener Reißverschluss. der sie fast rückenfrei zeigte. Jetzt ist es fix: Das Kleider-Hoppala bleibt im Tourfilm!

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Am Samstag zündete Helene Fischer in Wien das Konzert des Jahres und ließ dabei die Kameras für ihren Konzertfilm mitlaufen. Doch just bei "Fehlerfrei" kam es vor 57.500 Fans zum Malheur. Bei ihrem knappen türkis-blauen Glitzer-Body riss am Rücken der Reisverschluss komplett auf. "Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, irgendwas ist anders an der Fischer. Das Kostümchen ist ein bisschen locker", lachte sie über die Kleiderpanne hinweg. "Ich trage in Wien rückenfrei, denn der Reißverschluss ist kaputtgegangen. Heute Abend hat sich das Kleidchen gedacht, das soll doch für die Ewigkeit festgehalten werden. Pratsch!»"

"Ich trage in Wien rückenfrei, denn der Reißverschluss ist kaputtgegangen"

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Szenen, die im Happel Stadion von über 20 Kameras für die Ewigkeit festgehalten wurden. Und die auch im Konzertfilm drinnen bleiben. Denn ein weiterer Dreh bei den beiden noch ausbleibenden Konzerten in Zürich (Dienstag, 14. Juli) oder München (Freitag, 17. Juli) ist nicht vorgesehen. "Nichts wird nachgeholt, alles bleibt authentisch," verrät Katharina Wenisch vom Tourveranstalter Live Nation. "Da es sich um eine Live-Aufzeichnung handelt, hat der defekte Reißverschluss keinen Einfluss auf die Aufnahme!"

Helene Fischer lachte in Wien über ihre Kleider-Panne. © Lesereporter

Bei den finalen Konzerten ihrer bahnbrechenden 360-Grad-Tour muss Helene natürlich nicht mit einem kaputten Kleid herumtanzen. "Helene Fischer wird von einem hervorragenden Garderobenteam auf der Tournee begleitet, das in der Lage ist, alles zu reparieren, neu aufzubereiten und zu pflegen", so Wenisch.

Liebes-Show in Wien. Helene kuschelte sich für einenwaghalsigen Stunt an ihren Ehemann Thomas Seitel. © Instagram

In Wien rockte sich Helene nicht nur mit ihrem sympathischen Kleider-Hoppala, sondern auch mit einer Rundumglücklich-Bombast-Inszenierung und einer Hochseil-Liebeshow mit ihrem Ehmann Thomas Seitel in alle Herzen.

Silbereisen-Duett rockt die Charts

Bei den Fans hat indes Florian Silbereisen die Nase vorne. Ihr Duett "Schau mal herein", das Helene in Happel Stadion solo anstimmte, stürmt im Sog der Wien-Show bei iTunes wieder in die Top 10.