Neuer Sommer-Hotspot im  Prater eröffnet

Der Prater hat mit dem Mirage Garden einen neuen Treffpunkt für laue Sommerabende, der mediterranes Lebensgefühl, hochwertige Kulinarik und spektakuläre Live-Inszenierungen zu einem einzigartigen Erlebnis verbindet.

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Rund 350 geladene Gäste stimmten sich am Freitag im Rahmen einer Golden Hour mit Flying Food, Musik und ersten Live-Acts auf einen besonderen Abend ein. Danach erfolgte die offizielle Eröffnung und gemeinsam wurde auf ein neues Kapitel im Wiener Prater angestoßen. "Mit dem Mirage Garden wollten wir einen Ort schaffen, an dem Genuss, Musik und besondere Begegnungen ganz selbstverständlich zusammenfinden. Der Wiener Prater ist seit jeher ein Platz für Emotionen – und genau diese möchten wir mit unserem neuen Konzept auf zeitgemäße Weise neu erlebbar machen", sagt Philipp Grünbacher, CEO der Mozart Event Group, zu der nun auch der Mirage Garden gehört.

Thomas Chang Jin, Philipp Grünbacher und Bianca und Paul Kolarik. © Aaron Jiang

Der Höhepunkt des Abends folgte mit "The Entrance": Die Künstlerinnen und Künstler von Cirque Rouge verwandelten den Mirage Garden mit spektakulären Performances in eine faszinierende Erlebniswelt aus Akrobatik, Inszenierung und Atmosphäre. "Mit seiner Mischung aus stilvollem Outdoor-Ambiente, Gastronomie, Live-Entertainment und urbanem Lifestyle setzt er neue Akzente im Wiener Prater und etabliert sich als Treffpunkt", so Geschäftsführer Thomas Chang Jin.

Airstream-Bar und roter Teppich

© Aaron Jiang

Das neue Freiluft-Areal erstreckt sich über eine Fläche von rund 445 Quadratmetern und bietet Platz für zirka 220 Besucher. Der großzügige Gartenbereich verfügt über 152 Sitzplätze, ergänzt durch eine klassische Terrasse sowie eine exklusive Lounge-Terrasse für besondere Anlässe. Optischer Blickfang im Zentrum ist ein speziell gestalteter Airstream, der als Hauptbar dient. Für ein stilvolles Erscheinungsbild sorgen weiters stimmungsvoll beleuchtete Bäume, bordeauxrote Tischlampen und eine aufwendig inszenierte Eingangszone samt beleuchtetem Holztorbogen, rotem Teppich und goldenen Absperrpfosten.

Street Food und Show-Einlagen

Auch kulinarisch wird den Gästen einiges geboten. Die Küche setzt auf gehobenes internationales Street Food. An den Bars werden neben kreativen Cocktails und hausgemachten Limonaden auch spezielle Signature Drinks, ausgewählte österreichische Weine, Spritz-Variationen und Bier vom Fass ausgeschenkt.

© Aaron Jiang

Durch die direkte Nachbarschaft zur Indoor-Location Mirage Wien dient der Gastgarten zugleich als Open-Air-Bühne. Die dortigen Künstlerinnen und Künstler bringen bei regelmäßigen Pop-up-Auftritten Show-Glanz nach draußen. Neben dem normalen Lokalbetrieb kann die gesamte Location auch für Firmenevents oder private Feiern gebucht werden.

© Aaron Jiang

Öffnungszeiten im Überblick

Der Mirage Garden öffnet am Mittwoch und Donnerstag jeweils von 16 bis 23 Uhr. Am Freitag wird von 16 bis 1 Uhr Früh gefeiert, am Samstag von 13 bis 1 Uhr Früh und am Sonntag öffnet der Freiluft-Hotspot bereits ab 13 Uhr seine Pforten.