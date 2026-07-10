Spendenaktion
Harte Muskel-Männer zeigen Herz für Julian
Julian kämpft schon fast sein ganzes Leben lang. Bereits in seiner ersten Lebenswoche erlitt der Bub eine seltene Gehirnhautentzündung, deren schwere Folgen er bis heute jeden Tag spürt. Aufgrund seiner schweren Mehrfachbehinderung benötigt er mittlerweile rund um die Uhr eine Betreuung.
Um den Alltag des Buben sicher und würdevoll zu gestalten, steht seine Familie vor gewaltigen finanziellen Herausforderungen. Julian leidet unter epileptischen Anfällen und braucht deshalb dringend ein spezielles Pflegebett mit hohen Schutzgittern. Zudem sind ein barrierefreier Umbau des Badezimmers sowie ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug mit einer passenden Einstiegshilfe notwendig.
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Muskel-Männer kämpfen für Julian
Genau hier kommt eine ganz besondere Benefizaktion ins Spiel. Unter dem Motto "Die Stärksten für die Schwächsten" wird am Samstag, den 11. Juli, ab 13:00 Uhr im Wiener Prater den Austrian Summer Giant 2026 veranstaltet, bei dem die zehn stärksten Männer Österreichs um den Titel "Stärkster Mann Österreichs 2026" kämpfen. An diesem Tag stellen die Athleten ihre Kraft in den Dienst einer viel wichtigeren Sache: Sie kämpfen gemeinsam für Julian.
Spenden werden verdoppelt
Wer der Familie unter die Arme greifen möchte, kann direkt vor Ort für den Buben spenden. Zudem besteht jederzeit die Möglichkeit, die Unterstützung über eine eigene GoFundMe-Kampagne im Internet abzuwickeln. Eine ganz besondere Zusage sorgt dabei für zusätzliche Motivation, denn jeder gespendete Euro wird vom Haus der Philanthropie verdoppelt. Aus einer Spende von 10 Euro werden auf diese Weise automatisch 20 Euro und aus 100 Euro werden 200 Euro. Durch diese Aktion erreicht jede Hilfe die doppelte Wirkung und bringt Julian seinem dringend benötigten Pflegebett, dem barrierefreien Badezimmer und dem geeigneten Fahrzeug einen entscheidenden Schritt näher.
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