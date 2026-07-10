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Bluttat in Favoriten

Messer-Attacke: Teenager (15) lebensgefährlich verletzt

Klappmesser mit Skorpionmuster liegt im trockenen Gras, daneben ein Maßband zur Vermessung.
© LPD Wien
Ein heftiger Streit unter Jugendlichen in Wien-Favoriten endete am Donnerstagabend in einer blutigen Messerattacke. Ein 15-Jähriger erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Bei dem Täter soll es sich um einen 12-jährigen Syrer handeln.
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Am Donnerstagabend wurde die Polizei wegen eines Raufhandels zwischen Jugendlichen im Wielandpark im zehnten Bezirk alarmiert. Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der Bereitschaftseinheit Wien am Einsatzort eintrafen, fanden sie drei Jugendliche mit Stich- und Schnittwunden vor. Ein 15-Jähriger hatte lebensgefährliche Verletzungen im Brustbereich erlitten. Er wurde nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen und befindet sich mittlerweile in einem stabilen Zustand. Die beiden anderen Opfer im Alter von 14 und 16 Jahren wurden nach der Erstversorgung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

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