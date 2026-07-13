Bursch (16) von Duo mit Schusswaffe überfallen

Die Polizei veröffentlichte Lichtbilder der Verdächtigen und bittet um Hinweise.

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Wien. Zu dem Überfall kam es bereits am 15. Mai in der Wiener Innenstadt. Ein 16-Jähriger wurde gegen 18.45 Uhr von zwei bislang unbekannten Männern am Schubertring bedroht und ausgeraubt.

Opfer musste Geld abheben

"Die beiden Tatverdächtigen suggerierten dem Jugendlichen, eine Schusswaffe bei sich zu haben, wobei einer der Männer den Griff einer Pistole zeigte", so die Wiener Polizei in einer Aussendung. Anschließend zwangen die etwa 1,75 bis 1,80 Meter großen Räuber den jungen Burschen, bei einem Bankomaten 200 Euro abzuheben und ihnen das Geld auszuhändigen. Danach ergriff das Duo die Flucht.

Wer kennt die gesuchten Verdächtigen? © LPD WIen

Das Opfer alarmierte daraufhin die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg.

Laut Polizei sind die beiden Tatverdächtigen von schlanker Statur und haben mittellange schwarze Haare. Beide sprachen Deutsch mit Akzent und trugen eine blaue Hose sowie eine schwarze Jacke. Einer der Männer hatte einen roten Bart. Nach dem Raub maskierten sie sich auf der Flucht mit einer FFP2-Maske. Einer der Räuber war mit einer Faustfeuerwaffe, vermutlich einer Pistole, bewaffnet.

Die Polizei konnte im Zuge der intensiven Ermittlungen Fotos der Verdächtigen aus einer Überwachungskamera sichern und bittet nun unter der Telefonnummer 01 31310 33800 um Hinweise (auch anonym).