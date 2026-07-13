Zahnseide vor oder nach dem Putzen? Studie gibt Antwort

Wer seine Zähne optimal schützen will, sollte auf die richtige Reihenfolge achten.

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Auch wer fleißig bürstet, erwischt nicht jeden Schmutz. Besonders die engen Zwischenräume der Zähne bleiben mit einer normalen Bürste oft unzureichend sauber. Zahnärzte raten daher dazu, den dünnen Reinigungsfaden fest in die tägliche Zahnpflege einzubauen. Aber: Wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Eine wissenschaftliche Untersuchung mit 25 Studierenden der Zahnmedizin brachte Licht ins Dunkel. Die Teilnehmenden wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Das Ergebnis zeigt deutlich: Wer zuerst den Faden nutzt und danach bürstet, hat insgesamt weniger Zahnbelag.

Vorteile für die Zahnpflege

Durch die Reinigung vor dem Putzen steigt auch die Menge an Fluorid im Biofilm zwischen den Zähnen. Dieser Stoff stärkt den Zahnschmelz und beugt Karies vor. Forschende erklären das so: Der Faden löst Speisereste vorab, sodass die fluoridhaltige Zahnpasta die engen Stellen besser erreicht. Die zugrundeliegende Untersuchung erschien bereits im Jahr 2018. Wegen der kleinen Testgruppe von 25 Personen sind laut den Experten aber weitere Studien nötig. Für eine gesunde Mundhygiene bleibt die regelmäßige Anwendung jedoch das Wichtigste.

Die richtige Zahnpflege anwenden

Bei der Nutzung kommt es vor allem auf die richtige Technik an, da falsche Bewegungen das Zahnfleisch reizen können, wie Casa Dentalis erklärt. Experten empfehlen, etwa 30 bis 50 Zentimeter des Fadens abzuschneiden und diesen um die Finger zu wickeln. Danach wird er vorsichtig in Form eines U um den Zahn gelegt und sanft von oben nach unten bewegt. Für jeden Zwischenraum sollte ein neues, sauberes Stück verwendet werden, um Bakterien nicht zu verschleppen.

Alternativen zur klassischen Zahnpflege

Nicht für jeden ist der Faden die beste Wahl. Als Alternativen bieten sich praktische Sticks oder spezielle Interdentalbürsten für größere Zwischenräume an. Kleine Zahnhölzchen sind zwar unterwegs praktisch für grobe Speisereste, entfernen aber keinen echten Belag. Eine Munddusche reinigt per Wasserstrahl und dient als nützliche Ergänzung, ersetzt die gründliche Reinigung von Hand jedoch nicht vollständig.