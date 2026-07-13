Experten warnen vor heimlichen Fehlern beim Autofahren

Unnötiges Gewicht im Auto treibt den Spritverbrauch und die Tankkosten in die Höhe.

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Jede zusätzliche Last von 100 Kilogramm führt laut dem Deutschen Automobil-Club ADAC zu einem Mehrverbrauch von bis zu 0,3 Litern Kraftstoff auf 100 Kilometern. Auf längeren Fahrten summiert sich dieser Ballast erheblich, weshalb sich das regelmäßige Ausmisten des Fahrzeugs direkt auf die Geldbörse und die Umwelt auswirkt.

Ein oft übersehener Verursacher für unnötiges Gewicht befindet sich direkt im Kofferraum. Ein vollwertiges Ersatzrad wiegt allein etwa 20 Kilogramm. Als dauerhafte Alternative zum Gewichtsparen empfiehlt, laut Verbraucherportal "Chip.de", Matthias Brügge von der Zeitschrift "Auto Bild" ein Reifenpannen-Set mit Dichtmittel und Kompressor. Das spare Ballast und schaffe gleichzeitig mehr Platz im Kofferraum, ohne die Sicherheit bei einer Panne zu gefährden.

Dachbox treibt Spritverbrauch hoch

Als einer der größten zusätzlichen Preistreiber gilt jedoch die Dachbox. Der ADAC rechnet vor, dass der Spritverbrauch schon bei einem Tempo von 80 Kilometern pro Stunde um rund 11 Prozent ansteigt. Wer mit einer Geschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde unterwegs ist, muss sogar mit bis zu zwei Litern Mehrverbrauch auf 100 Kilometern rechnen. Nach der Reise sollte die Box daher schnellstmöglich abmontiert werden.