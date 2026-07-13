Polizei stellte 70 Kilo Marihuana sicher: 5 Dealer in Haft

Die Wiener Polizei konnte fünf Drogendealern das Handwerk legen.

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Wien. Fünf mutmaßliche Drogendealer sind in Wien festgenommen worden. Im Rahmen von zwei Amtshandlungen der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) im April und Mai wurden insgesamt 70 Kilogramm Marihuana, 6,8 Kilogramm Kokain, 9.800 Euro Bargeld und ein Pfefferspray sichergestellt, teilte die Polizei am Montag per Aussendung mit. Die fünf Verdächtigen wurden in Justizanstalten gebracht.

Drogen in Wohnung entdeckt

Ende April hatten Beamte in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus die Übergabe einer Tragetasche zwischen einem 27-jährigen Montenegriner und einem 26-jährigen Libyer beobachtet. Der 26-Jährige traf kurz darauf einen 27-jährigen Algerier. Bevor die beiden in ein Taxi steigen konnten, wurden sie von den Beamten angehalten. In der Tasche befand sich mehr als ein Kilogramm Marihuana. Bei dem 26-Jährigen wurden zudem fast eineinhalb Kilogramm Kokain, Bargeld und ein Pfefferspray sichergestellt. Auch beim 27-jährigen Algerier wurde Bargeld gefunden.

Der 27-jährige Montenegriner wurde bei einer weiteren Amtshandlung in einem Haus in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus festgenommen. In seiner Wohnung fanden die Beamten 68,9 Kilogramm Marihuana sowie rund 3.000 Euro Bargeld.

Marihuana, Kokain und rund 10.000 Euro sichergestellt. © LPD WIen

Fast sieben Kilogramm Kokain sichergestellt

Eine weitere Suchtmittelübergabe fand im Mai in der U-Bahn-Station Kardinal-Nagl-Platz in Wien-Landstraße statt. Dabei übergab ein 49-jähriger Serbe einem 28-jährigen Serben ein Sackerl, hieß es. Zunächst wurden dabei 152 Gramm Kokain sowie Bargeld sichergestellt, die beiden Verdächtigen wurden festgenommen.

In den Wohnungen der Verdächtigen wurden zudem weitere rund 6,7 Kilogramm Kokain sowie geringe Mengen Marihuana gefunden. Während einer der Wohnungsdurchsuchungen bemerkten die Beamten, dass die Eingangstüre aufgebrochen worden war. Es wird vermutet, dass Unbekannte versucht hatten, die Suchtmittel aus der Wohnung zu holen. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen, hieß es.