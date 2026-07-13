Liebes-Aus bei Spanien-Star

Spaniens WM-Star Ferran Torres und die bekannte Influencerin Martina Hunter haben sich laut einem Medienbericht getrennt. Das Liebes-Aus soll kurz vor dem Viertelfinale erfolgt sein.

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Während es für den 26-jährigen Barça-Star Ferran Torres bei der Weltmeisterschaft sportlich mit dem Einzug ins Halbfinale absolut nach Wunsch läuft, gibt es privat offenbar schlechte Neuigkeiten. Der bekannte spanische TV-Journalist Javi de Hoyos hat in den sozialen Netzwerken verkündet, dass die Romanze zwischen dem Stürmer und der Influencerin Martina Hunter vorbei ist. Die Trennung soll sich demnach direkt während des Turniers und kurz vor dem 2:1-Sieg im Viertelfinale gegen Belgien ereignet haben. Torres kam in dieser besagten Partie erst ab der 55. Minute zum Einsatz.

Gerüchte aus dem Umfeld

Der Journalist untermauert seine Informationen mit direkten Quellen aus dem Kreis der beiden Beteiligten. Javi de Hoyos erklärte dazu: "Ich habe mit Leuten aus dem Umfeld beider gesprochen, und sie bestätigen, dass die Romanze, zumindest vorerst, beendet ist. Ferran genießt gerade sein Single-Dasein bei der Weltmeisterschaft." Damit scheint das Verhältnis der beiden, das vom selben Journalisten zuvor stets als Affäre und nicht als offizielle Beziehung bezeichnet wurde, Geschichte zu sein. Das Paar wurde in der Vergangenheit oft zusammen gesehen, wie etwa auf der Insel Ibiza, hielt den Beziehungsstatus aber offiziell geheim.

Spuren in sozialen Medien

Ein deutliches Zeichen für das Ende der gemeinsamen Zeit liefert der Blick auf die Social-Media-Profile der beiden Prominenten. Auf Instagram sind sich der Fußballer und die Influencerin bereits gegenseitig entfolgt. Statements oder offizielle Reaktionen von Torres oder Hunter liegen derzeit nicht vor. Hunter befindet sich momentan auch nicht bei der Weltmeisterschaft in den USA, sondern verbringt einen Urlaub auf Bali.

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Sportliche Zukunft im Fokus

Für Torres selbst stehen trotz des privaten Trubels die sportlichen Schlagzeilen im Vordergrund. Der Angreifer stand vor vier Jahren im Fokus der Öffentlichkeit, als er mit der Tochter des damaligen spanischen Nationaltrainers Luis Enrique liiert war. Genau mit diesem Trainer könnte es bald zu einem Wiedersehen auf Clubebene kommen. Aktuell steht ein möglicher Transfer von Ferran Torres zum Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain im Raum, wo Luis Enrique als Coach an der Seitenlinie steht.