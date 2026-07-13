Pariasek-Hammer bei der WM

Der ORF zeigt 1. Halbfinale und das WM-Endspiel

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Den Auftakt der Vorschlussrunde macht morgen ein echter europäischer Klassiker: Frankreich trifft im AT&T Stadium in Dallas auf Spanien. Diese Partie, die um 21 Uhr angepfiffen wird, läuft live im ORF. Wieder im Einsatz sein werden dabei Rainer Pariasek und Andreas Herzog, die zuvor bereits das ÖFB-Team bei der WM begleiteten und dabei für das eine oder andere Highlight sorgten.

Am Mittwoch übernimmt ServusTV das zweite Halbfinale aus Atlanta, bei dem die verbleibenden zwei Halbfinalisten den letzten freien Platz für das Endspiel untereinander ausmachen.

Servus TV zeigt das Spiel um Platz drei

Bevor der Weltmeister ermittelt wird, steht am Samstag, dem 18. Juli, das Spiel um den dritten Platz an. Aufgrund der Zeitverschiebung nach Miami wird dieses Match erst um 23.00 Uhr unserer Zeit angepfiffen -die Übertragung liegt hier ebenfalls bei ServusTV. Das Highlight des größten WM-Turniers aller Zeiten kehrt schließlich wieder zum öffentlich-rechtlichen

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Rundfunk zurück: Am Sonntag, dem 19. Juli, steigt um 21 Uhr das große WM-Finale im MetLife Stadium in New York. Der ORF überträgt das 104. und letzte WM-Spiel live. Auch beim Finale werden Pariasek und Herzog live vor Ort sein.