Messi brennt auf historische Premiere gegen England

Vor dem anstehenden WM-Halbfinale herrscht bei Lionel Messi eine enorme Vorfreude um das Duell mit der von Thomas Tuchel trainierten englischen Nationalmannschaft.

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Für den 39-jährigen Superstar, der mit acht Turniertreffern aktuell grandios aufspielt, ist es eine absolute Premiere: In seinem 200. Länderspiel wird er zum allerersten Mal in seiner Karriere gegen die "Three Lions" auf dem Platz stehen.

Lobte England mehrmals

Beim letzten Aufeinandertreffen beider Nationen im Jahr 2005 fehlte er gesperrt – umso mehr brennt er nun auf dieses historische Match am Mittwoch im Atlanta Stadium. Im Interview mit ESPN Argentina zeigte sich Messi voller Vorfreude und lobte den Gegner in höchsten Tönen, indem er England mehrfach ehrfürchtig als absolutes "Powerhouse" bezeichnete. Die besondere Magie und Brisanz dieses Halbfinals ergebe sich für ihn nicht nur aus der historischen Rivalität der beiden Länder seit 1986, sondern auch aus der extremen sportlichen Qualität der Engländer. "Ich habe schon gegen jeden gespielt, außer gegen England. Deshalb wird auch das schön", erklärte ein sichtlich elektrisierter Messi.

Messi: "Let's f*****g go."

Wie grenzenlos die Euphorie, der Glaube und die Entschlossenheit des achtfachen Ballon-d'Or-Gewinners vor diesem Duell wirklich sind, bewies kurz darauf ein hochemotionaler Post auf Instagram. Nach dem hart erkämpften 3:1-Sieg über die Schweiz feierte er den Einzug unter die besten Vier mit einer unmissverständlichen Kampfansage an die Konkurrenz: "Again we suffered but this team never stops believing. We're in the top four in the world again!!! Let's f*****g go." Messi macht damit mehr als deutlich: Er und sein Team sind absolut bereit für diesen epischen Showdown.