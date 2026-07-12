WM-Halbfinale steht: Showdown der Giganten

Jetzt ist es fix: Die vier besten Nationen der Welt stehen bei der Weltmeisterschaft auch im Halbfinale.

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Die WM der Superlative hat das ultimative Halbfinale. Nach dem Zittersieg der Argentinier stehen die besten Nationen der Welt auch im Halbfinale. Für Fußball-Fans gibt es vor den letzten vier Spielen der XXL-Endrunde jetzt allerdings zwei Tage Fußball-Pause.

Nach den beiden Halbfinal-Krachern am Dienstag und Mittwoch (jeweils 21 Uhr) steht am Samstag noch das Spiel um Platz 3 (ab 23 Uhr) am Programm, ehe am Sonntag (ab 21 Uhr) in New York das große Finale angepfiffen wird. Es könnte im Finale sogar zur Neuauflage des Endspiels 2022 zwischen Frankreich und Argentinien kommen.

Di., 21 Uhr (live ORF 1): Spanien - Frankreich

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Zum Halbfinal-Auftakt trifft der Erste der Weltrangliste, Frankreich, auf die drittplatzierten Spanier. Es ist zugleich auch das Duell der beiden Superstars Lamine Yamal vom FC Barcelona und Kylian Mbappé von Real Madrid. Zum insgesamt 39. Mal stehen sich die beiden Fußball-Großmächte Europas gegenüber.

Bei WM-Endrunden gab es allerdings erst eine einzige Begegnung. 2006 setzten sich die Franzosen im Achtelfinale klar mit 3:1 durch. Unter den Torschützen war damals auch ein gewisser Zinedine Zidane, der nach der WM Didier Deschamps als Teamchef ablösen soll.

Mi., 21 Uhr (live ServusTV): England - Argentinien

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Während in England seit Tagen "Football Is Coming Home" durch die Straßen tönt und der Traum vom ersten WM-Titel seit 60 Jahren zum Greifen nah ist, zitterte sich Argentinien heuer durch die K.o.-Phase. Noch dazu haben die "Three Lions" mit Harry Kane und Jude Bellingham noch zwei Kandidaten für den Goldenen Schuh im Rennen, während die Tor-Serie von Argentiniens Superstar Lionel Messi in der Nacht von Samstag auf Sonntag gerissen ist.

Erst 14 Mal standen sich die beiden stolzen Fußball-Nationen gegenüber. Bei zwei Remis konnten beide Nationen jeweils sechs Spiele gewinnen. Ein besonderes Spiel wird in Atlanta auch für einen Edel-Fan sein. David Beckham holte Lionel Messi zu seinem Klub Inter Miami in die US-Liga MLS und wird allerdings seinen "Three Lions" wieder die Daumen drücken.