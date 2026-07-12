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WM-Eklat: Tuchel legt sich mit Report an

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Ein Fußballtrainer steht am Spielfeldrand und gestikuliert energisch während eines Spiels.
© APA/AFP/MAURO PIMENTEL
Nach dem Sieg von England im WM-Viertelfinale gegen Norwegen krachte es gewaltig. Mittendrin: Teamchef Thomas Tuchel.
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England steht zum dritten Mal in Folge im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Während Doppelpacker Jude Bellingham der gefeierte Held war, legte sich Teamchef Thomas Tuchel mit einem Reporter beim Interview an.

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Denn anstatt ausgelassen zu feiern, hagelte es von TV-Reporter Gabriel Clarke Kritik an der Mentalität der Mannschaft, vor allem nach dem Rückstand.

Tuchel hinterfragte, beinahe im Stile von Günther Neukirchner, was denn diese Frage nun soll. Doch der TV-Mann wich von seiner Kritik nicht ab. Dann platzte Tuchel der Kragen.

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Highlights: Norwegen vs. England

© ORF

"Was ist dein Problem?"

"Was ist dein Problem. Wo soll ein Mentalitäts-Problem sein", fragt er sein Gegenüber vor laufender Kamera. Laut Tuchel könnte man die Mentalität seiner Mannschaft in Flaschen packen und verkaufen, auch wenn er zugibt, dass er mit dem Spiel gegen die Wikinger nicht zufrieden war.

Allerdings habe das nichts mit der Mentalität zu tun. Das hitzige Wortgefecht mit dem Reporter wird den in den britischen Medien ohnehin stark kritisierten deutschen Erfolgs-Trainer kaum Sympathie-Punkte verschaffen, dennoch richtet er seinen Fokus nun auf den Halbfinal-Showdown am kommenden Mittwoch (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER).

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