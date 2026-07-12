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Nur Pele ist besser

"Hey, Jude": Ganz England feiert Bellingham

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Ein englischer Fußballspieler jubelt mit der Hand auf der Brust vor jubelnden Fans im Stadion.
© APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT
Real-Star Jude Bellingham wird in der K.o.-Phase zum großen WM-Helden der "Three Lions".
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Nach der EURO vor zwei Jahren stand Englands Real-Superstar Jude Bellingham stark in der Kritik. Berichte machten die Runde, dass er in der Mannschaft nicht sehr beliebt sei.

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Hinzu kam eine Adidas-Werbung mit dem legendären Beatles-Song "Hey, Jude", in der der 23-jährige Mittelfeldspieler als "Retter Englands" dargestellt wurde. Zwei Jahre später könnte das allerdings tatsächlich wahr werden.

Denn nicht etwa die Tore von Kapitän waren es, dank denen die "Three Lions" nun am Mittwoch (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) im WM-Halbfinale stehen. Vielmehr ist es der Real-Star. Sowohl im Achtelfinale gegen Mexiko als auch gegen Norwegen legte er den Grundstein mit einem Doppelpack.

Nur Brasilien-Ikone Pele besser

Mit dem zweiten Doppelpack in Folge und dem sechsten Treffer im laufenden Turnier hat er sich nicht nur zum Außenseiter auf den goldenen Schuh gemacht. Er ist nun mit 23 Jahren und 12 Tagen auch der zweitjüngste Spieler nach Brasiliens Ikone Pele, der in zwei WM-K.o.-Spielen in Folge zwei Tore bejubeln konnte.

England's midfielder #10 Jude Bellingham celebrates scoring his team's second goal with England's forward #09 Harry Kane and England's defender #05 John Stones during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Norway and England at Miami Stadium in Miami on July 11, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)
© APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT

Nun ist er vom Sündenbock auch im "Mutterland des Fußballs" zum gefeierten Helden aufgestiegen und lässt die ganze Nation vom ersten WM-Titel seit 1966 träumen.

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