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Antonio Rattín

Argentinien trauert vor Viertelfinal-Hit um Fußball-Ikone

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Ein Mann in blauem Trainingsanzug sitzt draußen vor einem Gebäude.
© PA Images via Getty Images
Der Argentinier Antonio Rattín ist durch seinen legendären Streit mit dem deutschen Schiedsrichter Rudolf Kreitlein bei der WM 1966 in die Geschichte des Weltfußballs eingegangen.
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Die Szene war ausschlaggebend für die Einführung Gelber und Roter Karten. Nun ist der einstige Mittelfeldspieler nach Angaben seines ehemaligen Clubs Boca Juniors im Alter von 89 Jahren gestorben.

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Der Vorfall, der Rattín berühmt machen sollte, ereignete sich beim Viertelfinale der Weltmeisterschaft 1966. Die Argentinier trafen auf Gastgeber England, der das Spiel 1:0 gewann. Referee Kreitlein hatte Rattín bereits zweimal verbal verwarnt. Als der Südamerikaner erneut den Unparteiischen beschimpfte, verwies dieser ihm vom Platz.

World Cup Quarter Final match at Wembley Stadium, England 1 v Argentina 0, Argentina's Antonio Rattin being asked to leave the field after being sent off by referee Kreitlein, 23rd July 1966. (Photo by Daily Mirror/Mirrorpix via Getty Images)
© Mirrorpix via Getty Images
File dated 23.7.66 of former Argentine captain, Antonio Rattin (No 10), being sent off by the German referee officiating at Wembley, during their match against England in the World Cup quarter-final. Papers released today (Tuesday) under the 30-year rule at the Public Record Office in Kew show how the Foreign Office was sometimes left to pick up the pieces on the England team's road to Wembley glory. The files show how England's victory over the Argentinians raised feelings among the South Americans close to a point where they could have damaged relations between the two countries. **AVAILABLE IN B/W ONLY** See PA Story RECORDS Soccer. (Photo by PA Images via Getty Images)
© PA Images via Getty Images

Rattín weigerte sich minutenlang, das Spielfeld zu verlassen. Am Ende mussten gar englische Polizisten eingreifen. Beim Verlassen des Platzes zerknüllte Rattín schließlich auch noch eine englische Fahne. Als Konsequenz führte der Weltfußballverband FIFA die Gelbe und Rote Karte für Verwarnungen und Platzverweise ein.

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