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Fußballwelt trauert

WM-Spieler Jayden Adams (25) ist tot

Der südafrikanische Teamspieler Jayden Adams (25) ist gestorben.
© GEPA pictures
Die Fußballwelt steht unter Schock. Der südafrikanische Nationalteamspieler Jayden Adams ist verstorben. Der Mittelfeldspieler nahm zuletzt an der WM teil.
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Der Mittelfeldspieler, der beim südafrikanischen Verein Mamelodi Sundowns unter Vertrag stand, war noch vor gut zwei Wochen bei der Weltmeisterschaft für sein Land im Einsatz. Adams bestritt die Gruppenspiele gegen Mexiko, Tschechien und Südkorea. Während er gegen Mexiko und Tschechien in der Startelf stand, wurde er gegen Südkorea eingewechselt und trug zum historischen Einzug in die K.-o.-Runde bei. Im Sechzehntelfinale gegen Kanada kam er nicht zum Einsatz.

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Die Mamelodi Sundowns haben die traurige Nachricht bisher weder offiziell bestätigt noch dementiert. Noch am Mittag postete der Verein ein Trainingsvideo, ohne dabei Bezug auf den Tod des Spielers zu nehmen. Informationen des Portals "Soccer Laduma" zufolge äußerte sich Brendine Johnson, eine Mentorin des 25-Jährigen, tief betroffen: "Im Moment ist die Wunde noch ganz frisch, es ist alles noch sehr schmerzhaft. Die Familie möchte derzeit nicht kontaktiert werden, sie wäre gar nicht in der Lage, irgendjemandem zu antworten. Dieser Verlust hat alle zutiefst erschüttert."

Traurige Hintergründe bekannt

Der Journalist Nuhu Adams berichtet unter Berufung auf seine Quellen, dass Jayden Adams unter Depressionen litt und sich das Leben genommen haben soll. Die Anteilnahme am Schicksal des jungen Sportlers ist weltweit groß. Erst vor wenigen Wochen wurde sein größter sportlicher Erfolg mit dem Erreichen der K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft gefeiert.

( S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)

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