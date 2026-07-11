Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Letzte Details

Bundestrainer-Hammer: Klopp und DFB einigen sich!

Jürgen Klopp
© EPA
Nach intensiven Gesprächen in New York wurde eine grundsätzliche Einigung für das Amt des deutschen Bundestrainers erzielt.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Verhandlungen finden in New York statt, wo die entscheidenden Fortschritte erzielt wurden. Jürgen Klopp und der DFB haben sich laut "Sky Sport" grundsätzlich verständigt. Der einstige Erfolgscoach von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool soll das deutsche Nationalteam bis einschließlich der Weltmeisterschaft 2030 betreuen.

Auch interessant

DFB und Klopp: Geheim-Deal in Sicht

Millionen-Deal: So viel soll Klopp beim DFB kassieren

Red Bull sucht schon Nachfolger für Klopp

Letzte Details zur Klärung

Aktuell sind noch letzte Details zu klären, doch eine Einigung scheint in greifbare Nähe gerückt zu sein. Der DFB plant, die grundsätzliche Übereinkunft mit dem 59-Jährigen zeitnah offiziell bekannt zu geben, so "Sky Sport". Zuvor muss jedoch noch eine wesentliche Hürde genommen werden: Der aktuelle Vertrag von Jürgen Klopp bei Red Bull muss aufgelöst werden.

Ausstieg bei Red Bull

Dieser finale Schritt soll laut Planungen spätestens Anfang kommender Woche in New York vollzogen werden. Dort wird ein Treffen mit Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff erwartet, um den Ausstieg zu finalisieren. Damit befindet sich die Suche nach einem neuen Bundestrainer auf der Zielgeraden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Vinicius Jr. bittet ganz Brasilien um Verzeihung

"Sieg gestohlen!" – Schiri-Streit eskaliert weiter

Nach WM-Aus: Kolumbien-Star erhält Morddrohungen

England kracht im Duell der Torjäger-Giganten auf Norwegen

Bundestrainer-Hammer: Klopp und DFB sind sich einig!

Harry Kane plaudert über seine Begegnung mit Trump

Coming home oder Rudern zur Sensation?

Norwegen-Trainer kritisiert Haaland vor England-Spiel

Hype: Hunderte Kinder in Peru heißen jetzt Haaland

DFB und Klopp: Geheim-Deal in Sicht