Bundestrainer-Hammer: Klopp und DFB einigen sich!

Nach intensiven Gesprächen in New York wurde eine grundsätzliche Einigung für das Amt des deutschen Bundestrainers erzielt.

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Die Verhandlungen finden in New York statt, wo die entscheidenden Fortschritte erzielt wurden. Jürgen Klopp und der DFB haben sich laut "Sky Sport" grundsätzlich verständigt. Der einstige Erfolgscoach von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool soll das deutsche Nationalteam bis einschließlich der Weltmeisterschaft 2030 betreuen.

Letzte Details zur Klärung

Aktuell sind noch letzte Details zu klären, doch eine Einigung scheint in greifbare Nähe gerückt zu sein. Der DFB plant, die grundsätzliche Übereinkunft mit dem 59-Jährigen zeitnah offiziell bekannt zu geben, so "Sky Sport". Zuvor muss jedoch noch eine wesentliche Hürde genommen werden: Der aktuelle Vertrag von Jürgen Klopp bei Red Bull muss aufgelöst werden.

Ausstieg bei Red Bull

Dieser finale Schritt soll laut Planungen spätestens Anfang kommender Woche in New York vollzogen werden. Dort wird ein Treffen mit Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff erwartet, um den Ausstieg zu finalisieren. Damit befindet sich die Suche nach einem neuen Bundestrainer auf der Zielgeraden.