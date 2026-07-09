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Leichter Pfad

Argentinien kann gegen Schweiz Geschichte schreiben

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Sollte Lionel Messi Argentinien gegen die Schweiz ins Halbfinale führen, würde die Albiceleste eine WM-Premiere feiern.
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Titelverteidiger Argentinien hat abgesehen vom 3:0-Auftakt-Sieg gegen Algerien bei der laufenden Weltmeisterschaft noch kaum geglänzt. Zwei Tore gegen Österreich und Ägypten stehen nach wie vor in der Kritik, weil der VAR sich nicht eingeschaltet hat, obwohl es klare Foulspiele davor gegeben hatte

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Nach dem Zittersieg im Achtelfinale gegen Ägypten kam von den Pharaonen sogar der Vorwurf, dass das Turnier manipuliert sei und der Weg für die Gauchos bis ins Finale vorgegeben ist. Nun steht der Titelverteidiger in der Nacht von Samstag auf Sonntag (ab 3 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) im Viertelfinale und trifft dort auf die Schweiz.

Viele Fans meinen, dass bei der Auslosung ein viel zu leichter Weg ins Finale für die Argentinier geebnet wurde. Das lässt sich nun auch statistisch beweisen. Sollte man gegen die Eidgenossen tatsächlich gewinnen, würde es einen noch nie dagewesenen Halbfinal-Einzug geben.

Kein Top-10-Team

Denn am Weg unter die besten vier Teams der WM musste Argentinien gegen kein einziges Team aus den Top 10 der Weltrangliste antreten, diesen vermeintlich leichten Gang ins Semifinale hat es bis heute noch nie bei einer WM-Endrunde gegeben.

  1. Frankreich
  2. Argentinien
  3. Spanien
  4. England
  5. Brasilien
  6. Marokko
  7. Portugal
  8. Belgien
  9. Niederlande
  10. Mexiko
  11. Kolumbien
  12. Deutschland
  13. Kroatien
  14. Schweiz
  15. Italien
  16. USA
  17. Japan
  18. Senegal
  19. Norwegen
  20. Uruguay
  21. Dänemark
  22. Iran
  23. Österreich

Noch kurioser wäre es, wenn sich Norwegen gegen England durchsetzt. Das wäre nämlich der mögliche Halbfinalgegner der Argentinier und die Wikinger liegen derzeit auf Platz 19 der Weltrangliste. Es könnte also tatsächlich erst im Endspiel zu einem Duell des Weltranglisten-Zweiten gegen eine Top-10-Nation kommen. Das wäre dafür schon jetzt garantiert.

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