Bittere Diagnose: Beinbruch bei US-Star

US-Stürmer Christian Pulisic hat sich bei Niederlage im Achtelfinale der Fußball-WM gegen Belgien (1:4) einem Medienbericht zufolge eine Knochenprellung und eine Mikrofraktur im rechten Bein zugezogen.

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Er werde mehrere Wochen ausfallen, schrieb das Portal "The Athletic". Eine Bestätigung des US-Verbands steht noch aus.

Pulisic hatte sich die Verletzung in der 52. Minute zugezogen, als der Angreifer bei einem Torschussversuch die Wade von Belgiens Kapitän Youri Tielemans traf. Er versuchte danach noch einige Minuten weiterzuspielen, musste aber humpelnd in der 59. Minute ausgewechselt werden.

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"Ich habe mir in einer Aktion einfach komplett den Knöchel und das Knie verdreht", sagte der als verletzungsanfällige geltende Pulisic nach dem Spiel.