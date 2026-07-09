Darum wird Norwegen Weltmeister

Eine verrückte WM-Statistik macht aktuell die Runde. So kann eigentlich nur Norwegen Weltmeister werden.

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Am Samstag (23 Uhr) krachen Erling Haaland und seine Wikinger auf die Three Lions im Viertelfinale. Geht es nach einer originellen Statistik, so hat England eigentlich keine Chance.

Denn: Seit 2002 hat jedes Team, das die Mannschaft besiegt hat, die Japan (wenn diese in der K.o.-Phase standen) aus dem Turnier geworfen hat auch den WM-Titel geholt.

2002: Japan verliert gegen die Türkei, Brasilien wirft die Türkei raus und wird Weltmeister

2010: Japan fliegt gegen Holland raus, Spanien besiegt Holland und jubelt über den Pokal.

2018: Belgien bezwingt Japan, Frankreich schlägt Belgien und wird Weltmeister

2022: Kroatien ist für Japan eine Nummer zu groß, allerdings wirft der spätere Weltmeister Argentinien die Kroaten aus dem Turnier.

2026: Brasilien hat Japan eliminiert, ist dann aber gegen Norwegen rausgeflogen...

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