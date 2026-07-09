Verrückte Statistik
Darum wird Norwegen Weltmeister
Am Samstag (23 Uhr) krachen Erling Haaland und seine Wikinger auf die Three Lions im Viertelfinale. Geht es nach einer originellen Statistik, so hat England eigentlich keine Chance.
Denn: Seit 2002 hat jedes Team, das die Mannschaft besiegt hat, die Japan (wenn diese in der K.o.-Phase standen) aus dem Turnier geworfen hat auch den WM-Titel geholt.
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2002: Japan verliert gegen die Türkei, Brasilien wirft die Türkei raus und wird Weltmeister
2010: Japan fliegt gegen Holland raus, Spanien besiegt Holland und jubelt über den Pokal.
2018: Belgien bezwingt Japan, Frankreich schlägt Belgien und wird Weltmeister
2022: Kroatien ist für Japan eine Nummer zu groß, allerdings wirft der spätere Weltmeister Argentinien die Kroaten aus dem Turnier.
2026: Brasilien hat Japan eliminiert, ist dann aber gegen Norwegen rausgeflogen...
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