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Duell der besten Freunde

Frenkie Schinkels: Was Mbappé gegen Hakimi blüht

FS
von
Ein Fußballer von hinten im dunkelblauen Trikot mit der Aufschrift HAKIMI und der Nummer 2 wird von einem anderen Spieler umarmt. Links im Hintergrund steht ein lächelnder Mann im Trainingsanzug.
© Getty Images
Experte Frenkie Schinkels analysiert das WM-Duell zwischen Frankreich und Marokko. Für ihn steht der Finaleinzug der Franzosen fest, während Superstar Kylian Mbappé auf seinen besten Freund trifft.
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Dass Frankreich Marokko besiegt, steht für mich außer Zweifel. Wie Sie wissen, gewinnen die Franzosen bei meiner großen Hochrechnung den Titel. Mit ihrer Offensivpower spielen sie alle schwindlig. Und einer geht bei diesem Starensemble voran: der 27-jährige Kapitän Kylian Mbappé. Den wirft nicht einmal ein dümmlich-rassistisches Posting einer Paraguay-Senatorin aus der Bahn.

Cristiano Ronaldo hat seine WM-Karriere beendet. Messi hat bei dieser WM noch die Chance, Mbappé zu überflügeln. Allerdings sollte er dazu auch vom Elfmeterpunkt treffen.

Duell der Superstars und Zukunft der WM

Spätestens 2030 wird Mbappé die Messi-Nachfolge antreten, er wird noch zwei, drei Endrunden aufgeigen. Wobei er aufpassen muss, dass Erling Haaland nicht an ihm vorbeirudert.

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Und heute gegen Marokko? Nach der Paraguay-Holzerei hat Mbappé mit Hakimi seinen besten Freund zum Gegenspieler. Abwarten, ob Freundschaft noch zählt, wenn es um den WM-Pokal geht!

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