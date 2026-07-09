Watsch'n-Eklat bei Marokko-PK

Vor dem WM-Viertelfinale 2026 zwischen Marokko und Frankreich kam es auf einer Pressekonferenz zu einem bizarren Zwischenfall. Während Marokkos Starspieler Brahim Diaz eine Frage beantwortete, gerieten zwei Journalisten im Saal lautstark aneinander.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Auslöser war ein marokkanischer Reporter, der mehrfach den Arm hob und dem brasilianischen Journalisten Marcelo Courrege wiederholt das Kamerabild verdeckte. Als Courrege ihn bat, dies zu unterlassen, eskalierte die Lage. Der Marokkaner packte Courreges Arm, woraufhin dieser körperlich reagierte – was laut Medienberichten wie eine Ohrfeige wirkte. Auf im Netz kursierenden Videos ist zu hören, wie jemand aufgewühlt ruft: "Warum schlagen Sie mich? Sie dürfen mich nicht schlagen!"

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Spieler und Trainer fassungslos

Díaz und Nationaltrainer Mohamed Ouahbi verfolgten das Geschehen auf dem Podium fassungslos. Mitarbeiter der FIFA und des marokkanischen Verbandes mussten eingreifen und die Streithähne trennen. Der Konflikt fand jedoch ein friedliches Ende: Laut einer Stellungnahme von Courrege sprachen sich beide Männer nach der Pressekonferenz aus, entschuldigten sich, umarmten sich und machten ein gemeinsames Foto. Er machte die immense Bedeutung des K.-o.-Spiels für die starke Anspannung verantwortlich.

Nach der kurzen Unterbrechung ging die Fragerunde normal weiter. Díaz, der kurzzeitig völlig den Faden verloren hatte, betonte anschließend seine große Zuversicht für das Duell. Er freue sich auf das Aufeinandertreffen mit seinen Real-Madrid-Kollegen wie Kylian Mbappé und erklärte selbstbewusst, dass Marokko fest an einen Sieg glaube und alles geben werde.