Spanien gewinnt, aber einer wird sich ärgern

Toni Polster tippt im Viertelfinal-Kracher gegen Belgien auf "seine" Spanier.

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Wenn du wie Spaniens Tormann bis ins Viertelfinale kein Gegentor kassiert hast, dann beginnst du zu fliegen. Gegen die Belgier, fürchte ich, ist damit Schluss. Die Art und Weise, wie die Roten Teufel Gastgeber USA rausgeworfen haben, war beeindruckend: schnelle 2:0-Führung durch De Ketelaere, und bei 3:1 ist Superjoker Romelu Lukaku zur Stelle.

Lukaku ist der Super-Joker

Er ist der beste Einwechselspieler der WM. Überhaupt hat man das Gefühl, dass die Goldene Generation um Lukaku und De Bruyne am letzten Drücker der große Wurf gelingen könnte. Zumindest die Torsperre der Spanier werden sie knacken.

Unai wird sich aber nur kurz ärgern und sich mit dem Semifinal-Einzug trösten. Denn unterm Strich sind die Spanier besser, sie werden ja nicht nur von mir als WM-Favorit Nr. 1 gehandelt. Wenn es nicht so läuft, dann hat Teamchef De la Fuente genug Qualität auf der Bank um den Sieg einzuwechseln. Im Achtelfinale bekamen das Cris­tiano Ronaldo und Portugal schmerzvoll zu spüren.