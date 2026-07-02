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3:0-Aufstieg

Spanische Presse frech: ÖFB in Hollywood "zermalmt"

© GEPA pictures
Die spanische Presse feiert das 3:0 gegen Österreich in höchsten Tönen ab - das ÖFB-Team ist dabei nur eine Randnotiz.
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"Marca": "'Showtime' in Los Angeles. Mit Freude, gutem Fußball und Charisma zermalmt Spanien Österreich, zieht ins Achtelfinale ein und erobert seinen Status als Titelanwärter zurück. Spanien wartete, bis es die Hügel von Hollywood erblickte, um sein bestes Spiel abzuliefern. (...) Das spanische Spiel hebelte Österreich aus, eine Mannschaft, die mehr Kampfgeist als Spielstärke besitzt. Die spanische Leistung hätte mehr Tore verdient gehabt, als letztendlich im Spielbericht verzeichnet wurden."

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"AS": "Das ist Hollywood. Spanien zeigt in Los Angeles seine beste Leistung bei der Weltmeisterschaft und zieht ins Achtelfinale ein. Tore von Oyarzabal (zwei) und Porro sowie ein Rekord der Ungeschlagenheit für Unai."

Spanien gegen Österreich

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© APA/GEORG HOCHMUTH

© FIFA via Getty Images

© APA/AFP/VALERIE MACON

"Sport": "Spanien besiegt Österreich deutlich und zieht ins Achtelfinale ein. Die spanische Nationalmannschaft war deutlich überlegen, mit einem torgefährlichen Oyarzabal und einem Cucurella, der mit zwei Vorlagen wie ein weiterer Flügelstürmer agierte."

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"Mundo Deportivo": "Ein souveränes Spanien bricht den Fluch und zieht direkt ins Achtelfinale ein. Auf dem Weg nach Dallas ins Achtelfinale und Schluss mit dem Fluch des ersten Sterns. Spanien setzte sich gegen Österreich durch und schaffte nach 16 Jahren den Einzug in die nächste Runde der Weltmeisterschaft - in einem Spiel, das es von Beginn an dominierte."

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