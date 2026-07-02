"Alle gegeben!"
Bundespräsident tröstet ÖFB-Team nach WM-Aus
"Die Reise unseres Nationalteams bei der WM nimmt in Los Angeles ihr Ende. Europameister Spanien war einfach zu stark", lautet die Analyse des Bundespräsidenten.
Spanien gegen Österreich
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VdB baut unsere Teamkicker aber wieder auf: "Ich verstehe, dass ihr enttäuscht seid - aber Burschen, ihr habt alles gegeben. Das ganze Land hat mitgefiebert. Danke für euren Einsatz!"
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