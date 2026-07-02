Bundespräsident tröstet ÖFB-Team nach WM-Aus

Österreich ist nach dem WM-Aus gegen Spanien trotzdem stolz auf das ÖFB-Team. Bundespräsident Alexander van der Bellen meldete sich kurz nach Schlusspfiff.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Die Reise unseres Nationalteams bei der WM nimmt in Los Angeles ihr Ende. Europameister Spanien war einfach zu stark", lautet die Analyse des Bundespräsidenten.

Spanien gegen Österreich 1 / 14 © APA/GEORG HOCHMUTH © FIFA via Getty Images © APA/AFP/VALERIE MACON

VdB baut unsere Teamkicker aber wieder auf: "Ich verstehe, dass ihr enttäuscht seid - aber Burschen, ihr habt alles gegeben. Das ganze Land hat mitgefiebert. Danke für euren Einsatz!"

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++