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Österreicher verpassen 4-Millionen-Jackpot

Österreichische Fußballspieler stehen enttäuscht und fassen sich nach einer Niederlage ins Gesicht.
© EPA
Durch Einzug in die K.o.-Phase kam Österreich finanziell mit blauem Auge davon.
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Immerhin gibt‘s für das Überstehen der Vorrunde eine Million Dollar von der FIFA. Damit steigt der ÖFB, der u. a. mit der aufwendigen Vorbereitung und dem Luxus-Quartier in Santa Barbara keine Kosten gescheut hat, zumindest pari aus.

Der Einzug ins Achtelfinale hätte vier Millionen in die rot-weiß-roten Kassen gespült (wobei ein großer Teil an die Spieler gegangen wäre).

Spanier surfen jetzt auf Primetime-Welle weiter

Die Österreicher hatten übrigens schon vor dem Sechzehntelfinal-Kracher gegen Spanien im Ritz-Carlton in Santa Barbara ausgecheckt. Ab der K.o.-Runde übernimmt die FIFA die Quartier-Frage. Und hätte sich auch um die erhoffte Reise zum Achtelfinale nach Texas gekümmert.

Im Dallas Stadium, dem Football-Tempel der Dallas Cowboys, wo die Rangnick-Elf das Gruppenspiel gegen Messi und Argentinien mit 0:2 verloren hatte, kracht nun am Montag der Sieger der Nacht-Partie Portugal – Kroatien.

Die nächsten Auftritte von Österreich-Bezwinger Spanien steigen zur besten TV-Sendezeit, das Achtelfinal-Match am Montag läuft ab 21 Uhr auf ServusTV. Beim Aufstieg von Österreich hätte übrigens der ORF den Zuschlag bekommen.

Spanien würde bis zum Finale auf der Primetime-Welle surfen: Im Viertelfinale am 10. Juli ginge es zurück nach Los Angeles ins teuerste Stadion der Welt, das Semifinale am 14. Juli steigt wieder in Dallas.

Das Finale am 19. Juli in New York/New Jersey (21 Uhr, ORF1 live) dürfte die einzige WM-Partie mit Donald Trump vor Ort sein – der US-Präsident wird den WM-Pokal an die Weltmeister-Elf übergeben. Leicht möglich, dass das 16 Jahre nach Südafrika 2010 wieder Spanien sein wird.

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