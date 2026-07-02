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Tränen zum Abschied: "Arnie" beendet goldene ÖFB-Ära

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© FIFA via Getty Images
Unser Rekordtor-Schütze plant Zeit nach dem Nationalteam.
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Es sind Bilder, die jedem österreichischen Fußball-Fan mitten ins Herz treffen. Denn der Beginn des großen Abschieds-Countdowns einer absoluten Legende. hat begonnen: Marko Arnautovic macht endgültig Ernst mit seinem ÖFB-Rücktritt! Nach 137 Spielen und 49 Toren ist Schluss.

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Überraschend kommt der Schritt für Insider nicht. Bereits weit vor dem Anpfiff der Weltmeisterschaft stellte der Wiener unmissverständlich klar: "Ich höre nach der Endrunde auf!" Keine Ausflüchte, kein Zögern.

Doch nach dem Schlusspfiff war der Anblick herzzerreißend. Arnautovic zog sich kurz alleine zurück und verdrückte bittere Tränen. Bilder, die jedem Fan schmerzen und auch zeigen, wie stolz ihn die Zeit im Nationalteam gemacht hat.

"Gratulation an Spanien, wir haben es versucht. Sie waren ein überragender Gegner", kämpfte Arnautovic mit den Worten.

epa13081676 Marko Arnautovic (L) of Austria leaves the pitch dejected after losing the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Spain against Austria, in Los Angeles, USA, 02 July 2026. EPA/CHRISTOPHER TORRES
© EPA

"Katastrophe"

"Katastrophe", verdrückte "Arnie" auch noch Tränen live bei Servus TV.

"Die WM war das absolute Highlight in meiner Karriere, mich trifft es aber trotzdem sehr hart, dass ich meine zweite Familie nicht mehr am Platz sehen werde", so der Stürmerstar.

epa13081649 Marko Arnautovic of Austria reacts after the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Spain against Austria, in Los Angeles, USA, 02 July 2026. EPA/SCOTT STRAZZANTE
© EPA

Schlussstrich

Arnie zieht einen Schlussstrich, solange er noch auf absolutem Top-Niveau zaubern kann. Vertrag in Belgrad läuft bis Juni 2027 Der ÖFB-Rücktritt bedeutet jedoch nicht das sofortige Karriereende. Nach dem WM-Abenteuer will sich der 37-Jährige voll und ganz auf seine Aufgabe im Verein konzentrieren.

Seit Sommer 2025 schnürt Arnautovic seine Schuhe für den serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad. Beim Traditionsklub in der serbischen Hauptstadt besitzt er noch einen gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Bis dahin wird der "Astronaut" im Vereinsfußball weiter für Furore sorgen. Danach will er zu seiner Familien nach Bologna ziehen.

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