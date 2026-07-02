Hexer von LA! Schlager hält uns im Spiel

Der Hexer von Los Angeles! Alexander Schlager verhinderte in der ersten Hälfte gegen Spanien einen höheren Rückstand.

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Am Salzburg-Tormann liegt es nicht, dass Österreich gegen Spanien hinten liegt.

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Schlager holte teilweise unmögliche Bälle raus, brachte die Offensive der Furia Roja teilweise zur Verzweiflung.

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Der Höhepunkt: Zuerst lenkte er einen Freistoß an die Latte, verhinderte denn heldenhaft einen Abstauber von Lamine Yamal.

Die Heldentaten von Schlager haben es auch auf Social Media geschafft, im Netz wird der Goalie abgefeiert.