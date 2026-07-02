Sabitzer: "Da fehlt dann die Qualität!"

Aus und vorbei! Österreich muss nach dem 0:3 gegen Spanien in Los Angeles die WM-Heimreise antreten.

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"Overall sind sie einfach besser als wir. Wir hatten ganz gute Momente, aber bei den Kleinigkeiten sieht man den Unterschied und dass da die Qualität fehlt", erklärt Mittelfeld-Motor Marcel Sabitzer.

Und ist ehrlich: "Es ist nicht nur Lamine, die sind elf sehr starke Spieler und grundsätzlich einfach besser. Gratulation an Spanien, sie sind verdient weiter",

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"Wir sind einfach nur enttäuscht und müssen das jetzt einmal verarbeiten", so der Dortmund-Star.