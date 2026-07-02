Knallhart-Analyse
Sabitzer: "Da fehlt dann die Qualität!"
"Overall sind sie einfach besser als wir. Wir hatten ganz gute Momente, aber bei den Kleinigkeiten sieht man den Unterschied und dass da die Qualität fehlt", erklärt Mittelfeld-Motor Marcel Sabitzer.
Auch interessant
Und ist ehrlich: "Es ist nicht nur Lamine, die sind elf sehr starke Spieler und grundsätzlich einfach besser. Gratulation an Spanien, sie sind verdient weiter",
+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++
"Wir sind einfach nur enttäuscht und müssen das jetzt einmal verarbeiten", so der Dortmund-Star.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden