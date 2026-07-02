ÖFB-Noten: Nur Schlager zeichnet sich aus

Hier ist die oe24-Einzelkritik für das 0:3-Duell des ÖFB-Teams gegen Spanien.

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Für Österreich ist bei der WM 2026 im Sechzehntelfinale Schluss, Europameister Spanien war eine Nummer zu groß.

Stellungsspiel und Offensivdrang ließ zu wünschen übrig, hier sind die Noten der ÖFB-Startelf im Überblick.

Alexander Schlager – 1

War erneut rundum überragend, bei den drei Gegentoren ließ ihn die Abwehr im Stich.

ÖFB-Spieler Alexander Schlager. © FIFA via Getty Images

Kevin Danso – 2

Warf seinen Körper in alle Bälle in einem Umkreis von zehn Metern.

ÖFB-Spieler Kevin Danso. © FIFA via Getty Images

Stefan Posch – 3

Verhinderte mit einem starken Tackling ein sicheres Gegentor, Stellungsspiel war aber nicht immer gut genug.

ÖFB-Spieler Stefan Posch. © FIFA via Getty Images

David Alaba – 3

Klärte einmal stark auf der Linie und redete viel, war beim ersten Gegentor aber auch zu weit von seinem Mann weg.

ÖFB-Spieler David Alaba. © FIFA via Getty Images

Konrad Laimer – 3

War in der ersten Halbzeit mit Lamine Yamal komplett überfordert und kassierte zwei Gurkerl, verbesserte sich im zweiten Abschnitt.

ÖFB-Spieler Konrad Laimer. © FIFA via Getty Images

Xaver Schlager – 4

Schien mit seiner Rolle erneut überfordert, brachte es nur auf eine Passquote von 67 Prozent und musste zur Halbzeit hinaus.

ÖFB-Spieler Xaver Schlager. © FIFA via Getty Images

Nicolas Seiwald – 3

War etwas besser als sein Nebenmann, hatte aber auch mit dem Tempo zu kämpfen und musste zur Pause hinunter.

ÖFB-Spieler Nicolas Seiwald. © FIFA via Getty Images

Marcel Sabitzer – 2

War offensiv wie so oft der wichtigste Mann und probierte viel, half aber auch immer wieder Yamal zu doppeln.

ÖFB-Spieler Marcel Sabitzer. © FIFA via Getty Images

Romano Schmid – 4

Hatte zwei Chancen auf eine gute Flanke, verpatzte aber beide. Sonst unsichtbar.

ÖFB-Spieler Romano Schmid. © FIFA via Getty Images

Paul Wanner – 4

Als Zehner war der Jungspund kaum zu sehen, in der Doppel–Sechs lief das Spiel an ihm vorbei.

ÖFB-Spieler Michael Gregoritsch. © FIFA via Getty Images

Michael Gregoritsch – 3

Er kämpfte vorne, war mit dem Tempo aber überfordert und vorne zu isoliert.