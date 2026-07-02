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ÖFB-Noten: Nur Schlager zeichnet sich aus
Für Österreich ist bei der WM 2026 im Sechzehntelfinale Schluss, Europameister Spanien war eine Nummer zu groß.
Stellungsspiel und Offensivdrang ließ zu wünschen übrig, hier sind die Noten der ÖFB-Startelf im Überblick.
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Alexander Schlager – 1
War erneut rundum überragend, bei den drei Gegentoren ließ ihn die Abwehr im Stich.
Kevin Danso – 2
Warf seinen Körper in alle Bälle in einem Umkreis von zehn Metern.
Stefan Posch – 3
Verhinderte mit einem starken Tackling ein sicheres Gegentor, Stellungsspiel war aber nicht immer gut genug.
David Alaba – 3
Klärte einmal stark auf der Linie und redete viel, war beim ersten Gegentor aber auch zu weit von seinem Mann weg.
Konrad Laimer – 3
War in der ersten Halbzeit mit Lamine Yamal komplett überfordert und kassierte zwei Gurkerl, verbesserte sich im zweiten Abschnitt.
Xaver Schlager – 4
Schien mit seiner Rolle erneut überfordert, brachte es nur auf eine Passquote von 67 Prozent und musste zur Halbzeit hinaus.
Nicolas Seiwald – 3
War etwas besser als sein Nebenmann, hatte aber auch mit dem Tempo zu kämpfen und musste zur Pause hinunter.
Marcel Sabitzer – 2
War offensiv wie so oft der wichtigste Mann und probierte viel, half aber auch immer wieder Yamal zu doppeln.
Romano Schmid – 4
Hatte zwei Chancen auf eine gute Flanke, verpatzte aber beide. Sonst unsichtbar.
Paul Wanner – 4
Als Zehner war der Jungspund kaum zu sehen, in der Doppel–Sechs lief das Spiel an ihm vorbei.
Michael Gregoritsch – 3
Er kämpfte vorne, war mit dem Tempo aber überfordert und vorne zu isoliert.
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