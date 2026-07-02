Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.07.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Treiben Sie es nicht zu bunt, setzen Sie Bewährtes nicht aufs Spiel!

Treiben Sie es nicht zu bunt, setzen Sie Bewährtes nicht aufs Spiel! Beruf: Hüten Sie Ihre Finanzen besser und überdenken Sie Kaufabsichten noch!

Hüten Sie Ihre Finanzen besser und überdenken Sie Kaufabsichten noch! Fitness: Energie und Motivation passen. Aber erst nachdenken, dann handeln!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Überraschende Veränderung? Cool bleiben! Jetzt ist Toleranz gefragt.

Überraschende Veränderung? Cool bleiben! Jetzt ist Toleranz gefragt. Beruf: Denkanstöße annehmen, statt stur die Widerstände nur zu verstärken!

Denkanstöße annehmen, statt stur die Widerstände nur zu verstärken! Fitness: Beharrlichkeit ist kontraproduktiv, locker lassen die richtige Devise.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Verführerische Flirts? Setzen Sie sich nur nicht zwischen zwei Stühle!

Verführerische Flirts? Setzen Sie sich nur nicht zwischen zwei Stühle! Beruf: Werden Sie finanziell nicht leichtsinnig, rechnen Sie genauer nach!

Werden Sie finanziell nicht leichtsinnig, rechnen Sie genauer nach! Fitness: Heute könnte der Übermut regieren. Seien Sie ein wenig vorsichtiger!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Wenn Sie Spaß verstehen und mitspielen, ist die Stimmung viel besser.

Wenn Sie Spaß verstehen und mitspielen, ist die Stimmung viel besser. Beruf: Überraschende Wendungen und neue Ideen? Seien Sie für alles offen!

Überraschende Wendungen und neue Ideen? Seien Sie für alles offen! Fitness: Lassen Sie Ihre Erwartungen los! Spontaneität ist heute unverzichtbar.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Mehr Toleranz gegenüber dem Partner, statt sich allzu stolz zu geben!

Mehr Toleranz gegenüber dem Partner, statt sich allzu stolz zu geben! Beruf: Handeln Sie bloß nicht eigensinnig! Schauen Sie sich Alternativen an!

Handeln Sie bloß nicht eigensinnig! Schauen Sie sich Alternativen an! Fitness: : Langsamer und aufmerksamer, sonst geraten Sie auf Kollisionskurs!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Bisher Gültiges könnte sich plötzlich ändern. Reagieren Sie flexibel!

Bisher Gültiges könnte sich plötzlich ändern. Reagieren Sie flexibel! Beruf: Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft sind derzeit am wichtigsten.

Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft sind derzeit am wichtigsten. Fitness: Ärgern Sie sich nicht über andere, Toleranz tut Ihnen bestimmt besser.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Stimmungsumschwung? Bleiben Sie lieber auf einem bewährten Kurs!

Stimmungsumschwung? Bleiben Sie lieber auf einem bewährten Kurs! Beruf: Lust auf neue Initiativen? Denken Sie lieber noch länger darüber nach!

Lust auf neue Initiativen? Denken Sie lieber noch länger darüber nach! Fitness: Sie sind gut in Form. Nehmen Sie sich auch Zeit für Ihre Schönheit!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Sie haben die Wahl: Tolerant einzulenken oder im Abseits zu stehen.

Sie haben die Wahl: Tolerant einzulenken oder im Abseits zu stehen. Beruf: Kooperation ist Ihre beste Option. Widerstand bringt sicher Probleme.

Kooperation ist Ihre beste Option. Widerstand bringt sicher Probleme. Fitness: Flexibel und gelassen! Wer für alles offen ist, hält Frust in Grenzen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Werden Sie nicht zu übermütig! Spaß zu haben, verlangt mehr Augenmaß.

Werden Sie nicht zu übermütig! Spaß zu haben, verlangt mehr Augenmaß. Beruf: Begeisterung für neue Projekte? Realistisch bleiben und nachrechnen!

Begeisterung für neue Projekte? Realistisch bleiben und nachrechnen! Fitness: Immer mit der Ruhe! Hast und Unentschlossenheit sind kontraproduktiv.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Keine fixen Erwartungen! Wer mehr Spielraum zulässt, hat es leichter.

Keine fixen Erwartungen! Wer mehr Spielraum zulässt, hat es leichter. Beruf: Seien Sie offen für Neues, achten Sie aber auf realistische Ansätze!

Seien Sie offen für Neues, achten Sie aber auf realistische Ansätze! Fitness: Es gibt sicher Änderungen. Seien Sie daher bereit, zu improvisieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Stoßen Sie andere nicht mit Überraschungen unüberlegt vor den Kopf!

Stoßen Sie andere nicht mit Überraschungen unüberlegt vor den Kopf! Beruf: Halten Sie Ihr Budget lieber unter Verschluss! Kalkulieren Sie genau!

Halten Sie Ihr Budget lieber unter Verschluss! Kalkulieren Sie genau! Fitness: Schonen Sie Ihren Kreislauf! Sie könnten Ihre Kräfte überschätzen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.