KW 34
Das sollten Sie in der Woche vom 17. bis 23. August laut Mondkalender tun
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 17.8. - 23.8.
Montag - 17. August 2026
- Mond nimmt zu
- Waage
Zu viele Menschen glauben immer noch, dass nur pflanzliches Öl für sie gut ist. Das führt unnötig zu vielen Gewichtsproblemen!
Dienstag - 18. August 2026
- Mond nimmt zu
- Skorpion
Zwischen 15:00–17:00 Uhr viel Wasser trinken. Nasses Badezeug sollte schnell gewechselt werden. Die Nieren sind empfindlicher.
Mittwoch - 19. August 2026
- Mond nimmt zu
- Skorpion
Positive Gedanken prägen unseren Alltag. Weil es aber nicht immer funktioniert, geben wir leider zu früh auf. Meditieren wirkt zuverlässig.
Donnerstag - 20. August 2026
- Mond nimmt zu
- Skorpion
Muskelaufbau funktioniert an Skorpion bestens. Wer unter Angst leidet, sollte den Zeigefinger umklammern.
Freitag - 21. August 2026
- Mond nimmt zu
- Schütze
Obst- oder Safttag einlegen. Stein- und Kernobst nicht mischen. Weiß und Gelb unterstützen den heutigen Tag positiv.
Samstag - 22. August 2026
- Mond nimmt zu
- Schütze
Kräftigende Massagen tun jetzt besonders gut. Haare schneiden, sie wachsen kräftiger nach. Ein Obsttag bringt den Körper wieder in Balance.
Sonntag - 23. August 2026
- Mond nimmt zu
- Steinbock
Ein guter Tag, um Pflanzen umzutopfen und ihnen neue Kraft für ein gesundes Wachstum zu geben. Salz heute lieber reduzieren.
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden