Das sollten Sie in der Woche vom 17. bis 23. August laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 17.8. - 23.8.

Montag - 17. August 2026

Mond nimmt zu

Waage

Zu viele Menschen glauben immer noch, dass nur pflanzliches Öl für sie gut ist. Das führt unnötig zu vielen Gewichtsproblemen!

Dienstag - 18. August 2026

Mond nimmt zu

Skorpion

Zwischen 15:00–17:00 Uhr viel Wasser trinken. Nasses Badezeug sollte schnell gewechselt werden. Die Nieren sind empfindlicher.

Mittwoch - 19. August 2026

Mond nimmt zu

Skorpion

Positive Gedanken prägen unseren Alltag. Weil es aber nicht immer funktioniert, geben wir leider zu früh auf. Meditieren wirkt zuverlässig.

Donnerstag - 20. August 2026

Mond nimmt zu

Skorpion

Muskelaufbau funktioniert an Skorpion bestens. Wer unter Angst leidet, sollte den Zeigefinger umklammern.

Freitag - 21. August 2026

Mond nimmt zu

Schütze

Obst- oder Safttag einlegen. Stein- und Kernobst nicht mischen. Weiß und Gelb unterstützen den heutigen Tag positiv.

Samstag - 22. August 2026

Mond nimmt zu

Schütze

Kräftigende Massagen tun jetzt besonders gut. Haare schneiden, sie wachsen kräftiger nach. Ein Obsttag bringt den Körper wieder in Balance.

Sonntag - 23. August 2026

Mond nimmt zu

Steinbock

Ein guter Tag, um Pflanzen umzutopfen und ihnen neue Kraft für ein gesundes Wachstum zu geben. Salz heute lieber reduzieren.