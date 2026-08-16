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KW 34

Das sollten Sie in der Woche vom 17. bis 23. August laut Mondkalender tun

Vollmond am sternklaren Himmel spiegelt sich im ruhigen Meer, umgeben von Wolken.
© Getty Images
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 17.8. - 23.8.

Montag - 17. August 2026

  • Mond nimmt zu
  • Waage

Zu viele Menschen glauben immer noch, dass nur pflanzliches Öl für sie gut ist. Das führt unnötig zu vielen Gewichtsproblemen!

Dienstag - 18. August 2026

  • Mond nimmt zu
  • Skorpion

Zwischen 15:00–17:00 Uhr viel Wasser trinken. Nasses Badezeug sollte schnell gewechselt werden. Die Nieren sind empfindlicher.

Mittwoch - 19. August 2026

  • Mond nimmt zu
  • Skorpion

Positive Gedanken prägen unseren Alltag. Weil es aber nicht immer funktioniert, geben wir leider zu früh auf. Meditieren wirkt zuverlässig.

Donnerstag - 20. August 2026

  • Mond nimmt zu
  • Skorpion

Muskelaufbau funktioniert an Skorpion bestens. Wer unter Angst leidet, sollte den Zeigefinger umklammern.

Freitag - 21. August 2026

  • Mond nimmt zu
  • Schütze

Obst- oder Safttag einlegen. Stein- und Kernobst nicht mischen. Weiß und Gelb unterstützen den heutigen Tag positiv.

Samstag - 22. August 2026

  • Mond nimmt zu
  • Schütze

Kräftigende Massagen tun jetzt besonders gut. Haare schneiden, sie wachsen kräftiger nach. Ein Obsttag bringt den Körper wieder in Balance.

Sonntag - 23. August 2026

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Ein guter Tag, um Pflanzen umzutopfen und ihnen neue Kraft für ein gesundes Wachstum zu geben. Salz heute lieber reduzieren.

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