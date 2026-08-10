Gerda Rogers
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 11.8.2026
Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.
Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers
Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.
- Liebe: Lassen Sie nicht nur Ihr Herz sprechen, sondern auch Ihren Verstand!
- Beruf: Innovative Ideen brauchen eine realistische wirtschaftliche Grundlage.
- Fitness: Vernünftige Zeiteinteilung ist heute besonders wichtig. Nicht hetzen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.
- Liebe: Halten Sie sich lieber zurück und kritisieren Sie Ihren Partner nicht!
- Beruf: Streit schürt bloß unnötige Aufregung. Diplomatischer und geduldiger!
- Fitness: Legen Sie eine Pause ein, wenn Sie merken, dass es Ihnen zu viel wird!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.
- Liebe: Heute finden Sie sicher die richtigen Worte für eine Liebeserklärung.
- Beruf: Sie wissen zu überzeugen. Der ideale Tag für erfolgreiche Abschlüsse.
- Fitness: Seien Sie ruhig ein wenig ehrgeiziger. Sie haben die nötige Energie.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.
- Liebe: Bloß nicht wieder zu kleinlich! Großzügigkeit ist sicher erfolgreicher.
- Beruf: Erscheinen Ihnen Vorhaben unrealistisch? Spielen Sie erst einmal mit!
- Fitness: Erscheinen Ihnen Vorhaben unrealistisch? Spielen Sie erst einmal mit!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.
- Liebe: Sehr guter Tag für klärende Aussprachen. Man hat Verständnis für Sie.
- Beruf: Ihr Wort hat Gewicht, Ihre Argumente und Ihr Auftreten kommen gut an.
- Fitness: Sehr gute Konzentration und beste Laune. Ein Tag für die Lebensfreude.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.
- Liebe: Widersprechen Sie dem Partner nicht, seien Sie tolerant und großzügig!
- Beruf: Wohlwollend gegenüber neuen Ideen! Verzichten Sie erst mal auf Kritik!
- Fitness: Das Stimmungsbarometer steigt, der große Stress lässt spürbar nach.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.
- Liebe: Flirten Sie spielerisch, ohne vernünftige Grenzen zu überschreiten!
- Beruf: Nehmen Sie wirtschaftliche Bedenken ernst und rechnen Sie genau nach!
- Fitness: Genießen statt hetzen! Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Schönheitspflege!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.
- Liebe: Angespannte Stimmung? Keine voreiligen Äußerungen, cool bleiben!
- Beruf: Setzen Sie auf Zeit und gehen Sie mit Konflikten sehr diplomatisch um!
- Fitness: Was ist heute wirklich notwendig! Lieber langsamer und konzentriert!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.
- Liebe: Das Blatt wendet sich schon. Freuen Sie sich auf schöne Begegnungen!
- Beruf: Argumentieren Sie geduldig, dann kommen Ihre Ideen sicher besser an!
- Fitness: Sie sind mental in Topform. Gut, um sich wieder neu zu organisieren.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.
- Liebe: Vernünftige Einwände freundlich zu verpacken, ist der richtige Weg.
- Beruf: Drücken Sie erst mal Anerkennung aus, bevor Sie Kritik anbringen!
- Fitness: Positive Energie ist wichtig. Wer andere bremst, hemmt die Motivation.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.
- Liebe: Zeigen Sie Größe und gehen Sie mit Widerspruch möglichst souverän um!
- Beruf: Mit einer kooperativen Haltung erreichen Sie mehr als mit Einwänden.
- Fitness: Überfordern Sie sich physisch nicht und schonen Sie auch Ihre Nerven!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.
- Liebe: Überfordern Sie sich physisch nicht und schonen Sie auch Ihre Nerven!
- Beruf: Der große Stress lässt schon nach. Ein Tag, um neuen Mut zu fassen.
- Fitness: Zuversichtlich voran! Eine positive Haltung verleiht Ihnen neue Kraft.
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