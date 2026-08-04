Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.08.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Wo Vernunft am Wort ist, lässt sich friedlich klären, was Sache ist.

Wo Vernunft am Wort ist, lässt sich friedlich klären, was Sache ist. Beruf: Nutzen Sie die Chance, finanzielle Belange konstruktiv zu erörtern.

Nutzen Sie die Chance, finanzielle Belange konstruktiv zu erörtern. Fitness: Stärken Sie sich körperlich! Auch ein guter Tag für die Hautpflege.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Stehen Sie zu Ihren Gefühlen, stärken Sie der Liebe den Rücken!

Stehen Sie zu Ihren Gefühlen, stärken Sie der Liebe den Rücken! Beruf: Auf zu erfolgreichen Abschlüssen! Guter Tag auch für Banktermine.

Auf zu erfolgreichen Abschlüssen! Guter Tag auch für Banktermine. Fitness: Sie sind motiviert und stark. Überfordern Sie aber Ihre Nerven nicht!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Schluss mit den Verwirrungen! Heute heißt es eine klare Linie ziehen.

Schluss mit den Verwirrungen! Heute heißt es eine klare Linie ziehen. Beruf: Wirtschaftliche Aspekte haben oberste Priorität. Geduldig kalkulieren!

Wirtschaftliche Aspekte haben oberste Priorität. Geduldig kalkulieren! Fitness: Langsamer vorgehen! Volle Konzentration auf den nächsten Schritt!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Nutzen sie heute die Chance, dass die Vernunft die Oberhand behält!

Nutzen sie heute die Chance, dass die Vernunft die Oberhand behält! Beruf: Budgetplanung steht auf dem Programm. Sichern Sie sich finanziell ab!

Budgetplanung steht auf dem Programm. Sichern Sie sich finanziell ab! Fitness: Endlich bereit, Hilfe anzunehmen? Das macht Ihnen das Leben leichter.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Respektieren Sie Grenzen, dann wird sich das Blatt demnächst wenden.

Respektieren Sie Grenzen, dann wird sich das Blatt demnächst wenden. Beruf: Realistischer! Administrative und finanzielle Fragen sorgsam klären!

Realistischer! Administrative und finanzielle Fragen sorgsam klären! Fitness: Zollen Sie der Hitze Tribut und vermeiden Sie große Anstrengungen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Heute haben Sie noch sehr gute Karten. Ausgehen und Chancen nutzen!

Heute haben Sie noch sehr gute Karten. Ausgehen und Chancen nutzen! Beruf: Auf zu Vorstellungsterminen! Setzen Sie auf wirtschaftliche Argumente!

Auf zu Vorstellungsterminen! Setzen Sie auf wirtschaftliche Argumente! Fitness: Nehmen Sie sich Zeit, um sich zu pflegen! Positive Resonanz motiviert.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Alles wieder etwas ruhiger und klarer. Vernunft ermöglicht Entspannung.

Alles wieder etwas ruhiger und klarer. Vernunft ermöglicht Entspannung. Beruf: Gemeinsam Ordnung zu schaffen ist sinnvoller als auf stur zu schalten.

Gemeinsam Ordnung zu schaffen ist sinnvoller als auf stur zu schalten. Fitness: Besinnen Sie sich auf gesündere Ernährung! Lassen Sie Naschereien weg!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Geben Sie sich und Ihrem Gegenüber Zeit, um Klarheit zu gewinnen!

Geben Sie sich und Ihrem Gegenüber Zeit, um Klarheit zu gewinnen! Beruf: Beugen Sie sich heute den Erfordernissen wirtschaftlicher Vernunft!

Beugen Sie sich heute den Erfordernissen wirtschaftlicher Vernunft! Fitness: Tempo drosseln, kleinere Schritte! Geduld ist sicher besser als Druck.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Hören Sie auf die Stimme der Vernunft und lenken Sie respektvoll ein!

Hören Sie auf die Stimme der Vernunft und lenken Sie respektvoll ein! Beruf: Prioritäten definieren und dann finanzielle Fragen vernünftig klären!

Prioritäten definieren und dann finanzielle Fragen vernünftig klären! Fitness: Eile mit Weile! Wer sich mehr Zeit nimmt, kommt sicher besser voran.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Nutzen Sie das heutige Liebeshoch, um das Miteinander zu festigen!

Nutzen Sie das heutige Liebeshoch, um das Miteinander zu festigen! Beruf: Wenn Sie auf Teamwork bauen, bringen Sie Ihre Vorhaben zügig voran.

Wenn Sie auf Teamwork bauen, bringen Sie Ihre Vorhaben zügig voran. Fitness: Schütteln Sie allen Stress ab, lassen Sie sich helfen und verwöhnen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Lieber etwas disziplinierter! Auf Vernunft und Respekt kommt es an.

Lieber etwas disziplinierter! Auf Vernunft und Respekt kommt es an. Beruf: Vertrauen Sie der Kompetenz anderer und widersprechen Sie mal nicht!

Vertrauen Sie der Kompetenz anderer und widersprechen Sie mal nicht! Fitness: Sie könnten Ihren Kreislauf überfordern. Gönnen Sie sich mehr Ruhe!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.