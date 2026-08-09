Gerda Rogers
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 10.08.2026
Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.
Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers
Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.
- Liebe: Gehen Sie behutsamer mit anderen um! Man ist heute schnell gekränkt.
- Beruf: Wichtiger Tag für notwendige Korrekturen! Speziell bei den Finanzen.
- Fitness: Schnell geht heute gar nichts. Ruhe und Konzentration sind gefragt.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.
- Liebe: Zeigen Sie mehr Gespür für die Gefühle anderer! Bloß nicht unduldsam!
- Beruf: Nehmen Sie sich Zeit anderen gut zuzuhören, stärken Sie den Teamgeist!
- Fitness: Schön langsam und aufmerksam! Verwöhnen Sie sich auch ein bisschen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.
- Liebe: Seien Sie möglichst einfühlsam! Ungeduld ist definitiv deplatziert.
- Beruf: Versäumtes lässt sich heute nachholen. Nehmen Sie sich die Zeit dafür!
- Fitness: Wie wäre es, mal mehr Achtsamkeit zu entwickeln? Auch bei sich selbst.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.
- Liebe: Wenn Sie vernünftig und sachlich bleiben, finden Sie mehr Verständnis.
- Beruf: Spannungen im Team? Nehmen Sie doch nicht immer alles so persönlich!
- Fitness: Sie sind wieder mal sehr empfindlich. Achten Sie auf Ihre Ernährung!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.
- Liebe: Man will sich wahrgenommen und umsorgt fühlen. Geduld wird belohnt.
- Beruf: Verständnisvoll und rücksichtsvoller anderen gegenüber! Keinen Druck!
- Fitness: Entschleunigung und Vorsicht! Sie sollten Hilfe bereitwillig annehmen.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.
- Liebe: Einen Schritt zurück! Ohne Kritik und offen für Wünsche des Partners!
- Beruf: Heute ist es wichtig, genau zu rechnen und vorsichtig zu kalkulieren.
- Fitness: Sehr sensible Verdauung. Achtsamer essen und Aufregungen vermeiden!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.
- Liebe: Schonen Sie den Partner und sich selbst, statt Streit zu provozieren!
- Beruf: Ersparen Sie sich wirtschaftliche Probleme, lassen Sie sich beraten!
- Fitness: Zäher, verunsichernder Tag. Es kommt vor allem auf Gelassenheit an.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.
- Liebe: Sie sind heute willkommen. Wählen Sie nur Ihre Worte viel achtsamer!
- Beruf: Nicht wieder zu viel Druck! Eine kooperative Haltung erreicht mehr.
- Fitness: Ihre Nerven brauchen mehr Ruhe. Daher auch viel gelassener zur Sache!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.
- Liebe: Wenn Sie rücksichtsvoller sind, stehen Ihre Chancen wesentlich besser.
- Beruf: Lieber erst mal alles in Ruhe kontrollieren und Korrekturen vornehmen!
- Fitness: Drosseln Sie heute Ihr Tempo und passen Sie sich geduldig anderen an!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.
- Liebe: Heute heißt es einfach nur cool bleiben. Aufregungen sind destruktiv.
- Beruf: Schütteln Sie Vorurteile ab und zeigen Sie Verständnis für Einwände!
- Fitness: Sehr aufmerksam und rücksichtsvoll! Nicht aus der Ruhe bringen lassen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.
- Liebe: Zunächst mal einen Schritt zurück, um mehr Ruhe einkehren zu lassen!
- Beruf: Sind Ihnen Fehler unterlaufen? Nehmen Sie sich Zeit für Korrekturen!
- Fitness: Erhöhte Achtsamkeit und kleinere Schritte, um Umwege zu vermeiden!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.
- Liebe: Ihr Feingefühl ist gefragt. Hilfsbereitschaft anbieten, nicht drängen!
- Beruf: Lenken Sie in Meetings kooperativ ein! Kreative Ideen sind gefragt.
- Fitness: Tun Sie wieder mehr für Ihr seelisches und körperliches Wohlbefinden!
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