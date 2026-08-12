Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 13.8.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Wer sich vernünftiger Einsicht beugt, ist heute bestens aufgehoben.

Wer sich vernünftiger Einsicht beugt, ist heute bestens aufgehoben. Beruf: Denken Sie möglichst pragmatisch, einfach nur an den nächsten Schritt!

Denken Sie möglichst pragmatisch, einfach nur an den nächsten Schritt! Fitness: Vereinfachen Sie Programm und Aufwand! Dann geht es zügig dahin.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nehmen Sie sich mal mehr Zeit für die Liebe! Singles, Chancen nutzen!

Nehmen Sie sich mal mehr Zeit für die Liebe! Singles, Chancen nutzen! Beruf: Ihr Realitätssinn ist gefragt. Guter Tag auch für Finanzverhandlungen.

Ihr Realitätssinn ist gefragt. Guter Tag auch für Finanzverhandlungen. Fitness: Sie sind sehr motiviert. Gute Gelegenheit, sich sportlich zu beweisen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Überdenken Sie Ihr Verhalten nüchtern, statt unüberlegt zu handeln!

Überdenken Sie Ihr Verhalten nüchtern, statt unüberlegt zu handeln! Beruf: Diplomatisch bleiben, um Ärgernisse und Streitigkeiten zu vermeiden!

Diplomatisch bleiben, um Ärgernisse und Streitigkeiten zu vermeiden! Fitness: Durchatmen und in kleinen Schritten vorgehen! Und genauer schauen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Gut, wenn der Verstand am Wort ist. Dann ersparen Sie sich Probleme.

Gut, wenn der Verstand am Wort ist. Dann ersparen Sie sich Probleme. Beruf: Einfache Lösungen sind die besten und finden auch positiven Widerhall.

Einfache Lösungen sind die besten und finden auch positiven Widerhall. Fitness: Vernünftige Einsichten geben Sicherheit und beruhigen auch Ihre Seele.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Die Liebe sollte alltagstauglich sein. Lassen Sie also Taten sprechen!

Die Liebe sollte alltagstauglich sein. Lassen Sie also Taten sprechen! Beruf: Gemeinschaftsdienliches Handeln nutzt Ihren Interessen bestimmt mehr.

Gemeinschaftsdienliches Handeln nutzt Ihren Interessen bestimmt mehr. Fitness: Ein bisschen mehr Disziplin! Auch Ihre eigene Gesundheit betreffend.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Ein charmantes Lächeln sollte genügen. Sie kommen bestimmt gut an.

Ein charmantes Lächeln sollte genügen. Sie kommen bestimmt gut an. Beruf: Sie dürfen ruhig mal die Richtung vorgeben! Ihre Kompetenz überzeugt.

Sie dürfen ruhig mal die Richtung vorgeben! Ihre Kompetenz überzeugt. Fitness: Machen Sie sich schön, dann blüht Ihr Selbstwertgefühl noch mehr auf!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Machen Sie sich schön, dann blüht Ihr Selbstwertgefühl noch mehr auf!

Machen Sie sich schön, dann blüht Ihr Selbstwertgefühl noch mehr auf! Beruf: Guter Tag, um klare Prioritäten zu definieren und Ordnung zu schaffen.

Guter Tag, um klare Prioritäten zu definieren und Ordnung zu schaffen. Fitness: Konzentration auf Wesentliches! Pflichterfüllung schafft Wohlbefinden.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Ganz cool und pragmatisch! Das trägt Ihnen sicher mehr Sympathien ein.

Ganz cool und pragmatisch! Das trägt Ihnen sicher mehr Sympathien ein. Beruf: Denken Sie einfach zweckmäßig: Was dient Ihren Interessen am besten?

Denken Sie einfach zweckmäßig: Was dient Ihren Interessen am besten? Fitness: Wer sich effizient zu organisieren weiß, kann mehr Energie entfalten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Vernünftig und friedfertig, auch wenn man zu viel von Ihnen erwartet!

Vernünftig und friedfertig, auch wenn man zu viel von Ihnen erwartet! Beruf: Einfach nur pflichtbewusst! Beschränken Sie sich auf das Naheliegende!

Einfach nur pflichtbewusst! Beschränken Sie sich auf das Naheliegende! Fitness: Viel gelassener, sonst überfordern Sie sich und provozieren nur Ärger!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Nutzen Sie die Chance, sich freundlich und nachgiebig zu arrangieren!

Nutzen Sie die Chance, sich freundlich und nachgiebig zu arrangieren! Beruf: Sie haben sicher gute Lösungen, seien Sie trotzdem kompromissbereit!

Sie haben sicher gute Lösungen, seien Sie trotzdem kompromissbereit! Fitness: Auch wenn die Motivation heute passt: Seien Sie etwas vorsichtiger!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gut, wenn man auf Sie zählen kann. Dann sind Sie umso willkommener.

Gut, wenn man auf Sie zählen kann. Dann sind Sie umso willkommener. Beruf: Vorausschauend planen und konsequent und diszipliniert an die Arbeit!

Vorausschauend planen und konsequent und diszipliniert an die Arbeit! Fitness: Es wäre gut, mal Ordnung zu schaffen, dann sehen Sie wieder klarer.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.